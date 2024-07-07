【emmi】2024年秋の新作コレクションのオンライン先行予約を開始♪
デイリーウエアおよびヨガウエアを手掛けるレディースブランド｢emmi(エミ)｣は7月5日(金)12:00より、秋の新作企画を公式オンラインストア、およびECデパートメントストアの｢USAGI ONLINE(ウサギオンライン)｣にて公開、7月12日(金)12:00より商品の先行予約をスタートいたします。ぜひ、最後までご覧ください。
2024年秋の新作コレクション
いつの時代のワードローブにも欠かせないもの＝クラシック。
そこにスポーティディテールや機能性を掛け合わせ、emmiらしい、新しい解釈を。
さまざまなマテリアル使いやスタイリングで変換された“定番”の進化形は、リアルで自由。そして、着心地が良い。
着る人の個をたたえ、毎日に寄り添うコレクションです。
【IEDIT×福田麻琴】”まるで服みたいな水着”など、夏の新作が登場♪
秋コレクションの詳細
Coat/価格:31,900円(税込)
Dress/価格:23,100円(税込)
Knit cap/価格:8,580円(税込)
Knit/価格:18,700円(税込)
Knit/価格:12,650円(税込)
Skirt/価格:19,800円(税込)
Shoes/価格:14,300円(税込)(emmi×PUMA)
Jacket/価格:27,500円(税込)
Knit/価格:18,150円(税込)
Pants/価格:19,800円(税込)
Shoes/価格:18,700円(税込)
Blouson/価格:35,200円(税込)
Knit/価格:16,500円(税込)
Pants/価格:15,400円(税込)
Shoes/価格:16,500円(税込)(emmi | POLO RALPH LAUREN)
Knit/価格:13,200円(税込)
Shirt/価格:15,400円(税込)
Skirt/価格:3,740円(税込)
Pierced earrings/価格:3,740円(税込)
Belt/価格:6,160円(税込)
Shoes/価格:14,300円(税込)(emmi×PUMA)
Gilet/価格:18,700円(税込)
Pants/価格:19,800円(税込)
Cap/価格:6,600円(税込)
Earrings/価格:3,520円(税込)
Bag/価格:8,580円(税込)
Shoes/価格:15,400円(税込)(adidas Originals for emmi)
Dress/価格:27,500円(税込)
Cap/価格:6,600円(税込)
Shoes/価格:18,700円(税込)
Dress/価格:25,300円(税込)
Tops/価格:14,300円(税込)
Leggings/価格:11,990円(税込)
Cap/価格:7,150円(税込)
Shoes/価格:24,200円(税込)
Knit/価格:15,400円(税込)
Tops/価格:8,580円(税込)
Skirt/価格:19,800円(税込)
Pants/価格:19,800円(税込)
Bag/価格:15,180円(税込)
Shoes/価格:18,700円(税込)
Jacket/価格:19,250円(税込)
Bustier/価格:10,780円(税込)
Bare top/価格:6,600円(税込)
Pants/価格:19,800円(税込)
Necklace/価格:5,280円(税込)
Shoes/価格:18,700円(税込)
Jacket 27,500円(税込)
Blouson 27,500円(税込)
Pants 19,800円(税込)
価格:19,800円(税込)
【ASICS for emmi】GEL-KAYANO 14をオンライン先行で発売。
秋に着用したいコレクション
今回は｢emmi(エミ)｣から展開される秋コレクション『gentle classic』について紹介しました。
かわいい系統やシックでかっこいい系統まで、さまざまなコーディネートが楽しめる秋コレクションは、これからの季節にチェックしておきたいアイテムばかり。
少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。