You Tubeチャンネル「猫と家族の日常 Daily life of Japanese cats and families」に投稿されたのは、元野良猫の「チャッピー」くんが初めてのプレゼントのけりぐるみで遊ぶ動画です。

動画は1万回を超えて再生され、チャッピーくんが保護されてから徐々に元気を取り戻し、家族に慣れておもちゃで遊んだり甘えたりする姿に「お家にも慣れて元気で何よりです!」「先輩達ともっと仲良くなれるといいですネ」といった声が集まっています。

お土産の草に喜んでくれる

ガリガリに痩せた状態で保護された茶トラ猫の「チャッピー」くんは、優しい家族に囲まれ家猫として第二の猫生を楽しんでいるように見えます。

この日、投稿主さんの娘さんは学校からの帰り道でチャッピーくんのために草をお土産として持って帰ってきてくれたんだとか。

帰り道に摘んだ草がお土産

まずは味わう

猫は草を食べて毛玉と一緒に吐き出し、胃腸を整える習性があるといいますが…

チャッピーくんは草が大好き!

食べてもよし、じゃれて遊ぶもよしの草をもらって、お姉ちゃんとの時間を楽しんでいる姿が可愛らしい…!

おもちゃにもなる草

『初めてのプレゼント』の気になるリアクションは?

草に飽きると、ベッドに上がってまったりタイム。

学校から帰ったお姉ちゃんに甘えます

気持ちよくってしあわせだぁ~

お姉ちゃんのナデナデに気分を良くしたチャッピーくんは、突然後ろ足でケリケリを発動!

ケリケリはお姉ちゃんの腕にしかしないそうなので、遊んでくれるお姉ちゃんに甘えているのかもしれませんね♪

前足でしっかりとお姉ちゃんの腕を押さえてケリケリする姿はとても可愛いのですが、ちょっぴり痛そうかも(笑)

かみかみ!遊びたくなっちゃったのかな?

お姉ちゃんの腕にだけケリケリするんだとか

おもちゃともお兄ちゃん猫とも仲良くね♪

そんなチャッピーくんにパパさんから『ケリケリ人形』をプレゼント。

お姉ちゃんの腕を守れ!けりぐるみをプレゼント

ケリケリが得意なチャッピーくんにはぴったりに思えますが、はじめはとても警戒していたんだとか。

念入りに匂いを嗅いで安全を確かめてみたものの使い方がわからず困惑している様子。

パパさんがチャッピーくんにけりぐるみを近づけてみると、すぐに使い方を覚え、見事な連続けりけりを披露してくれたそうです。

使い方をマスター!

蹴ったときの感触がよかったのか、なにはともあれ気に入ってくれたご様子。

けりぐるみに頭をスリスリしてみたり、前足でホールドしてガジガジしてみたりと期待以上の可愛い姿に、プレゼントした側も嬉しくなってしまう様子が見れたのでした。

お兄ちゃん猫にも貸してあげようね

動画の最後には、チャッピーくんがもらったおもちゃなのにお兄ちゃん猫「カクガリ」くんが遊び始める姿も見られ、「カクちゃんと少しずつ距離が縮まってるみたいでよかったです」「もうすぐ仲良しになれるよね」といったコメントや、チャッピーくんの健康やストレス発散を考え、草のお土産を持って帰ってくれるお姉ちゃんやけりぐるみをプレゼントしてくれるパパさんに「子供達チャッピーちゃんのために草のおみやげ優しいですね」「主様もお子さん達もみんな優しい」といったコメントが寄せられました。

You Tubeチャンネル「猫と家族の日常 Daily life of Japanese cats and families」では、通い猫の出産や子猫の成長、保護猫と猫好き一家の楽しい日常などが動画で見ることができます。

