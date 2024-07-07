¥Ò¥ó¥È¤Ï¡È¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¡£±à»ù¤¬¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¥«¥Þ¥¥ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¡Á¤ó¤À¡©¡¿¼ÂÏ¿ ÊÝ°é»Î¤Ç¤³ÀèÀ¸3
¡¡ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤È¤ÎËèÆü¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤È´î¤Ó¤¬ÎÙ¹ç¤ï¤»¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¡¹¤òÊÝ°é»Î¤ÎÌÜÀþ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ÂÏ¿ ÊÝ°é»Î¤Ç¤³ÀèÀ¸¡Ù¡Ê1¡Á6´¬¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤ÎÊÝ°é»Î¤Ç¤³ÀèÀ¸¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊËèÆü¤Ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¸µÊÝ°é»Î¤Îºî¼Ô¤¬°¦¤ò¤³¤á¤ÆÉÁ¤¯¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¼ÂÏ¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢Á´6´¬¤è¤ê¸·Áª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª ¡¡¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ç¤³ÀèÀ¸¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¼ÂÏ¿ ÊÝ°é»Î¤Ç¤³ÀèÀ¸3¡Ù¡Ê¤Ç¤³¤Ý¤ó¸ãÏº/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿