¡Ú£×£×£Å¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤¬°úÂà¤òÅÅ·âÈ¯É½¡¡ÍèÇ¯£´·î¤Îº×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£±¡×¤Ç¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á
¡¡£×£×£Å¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥ó¥¯¡Ê£Í£É£Ô£Â¡Ë¡×¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Î¥¹¥³¥Æ¥£¥¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸µ£×£×£ÅÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê£´£·¡Ë¤¬¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Î¥È¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥È¥é¥¿¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥·¥Ê¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡Öº£Ìë¡¢Àµ¼°¤Ë£×£×£Å¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸µ¥¨¡¼¥¹¤ÎÅÅ·âÈ¯É½¤Ë¡¢´Ñ½°¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Î¡¼¡ª¡×¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥È¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°úÂà¥í¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤ÈÆ±¡Ö¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢ÍèÇ¯£´·î£±£¹¡¢£²£°Æü¤Ë¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¢¥ì¥¸¥¢¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤Îº×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£±¡×¤Ç¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Ê¤Ï£°£²Ç¯£¶·î¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Î¥«¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥°¥ëÀï¤Ç£×£×£Å¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ñ¥ï¡¼»¦Ë¡¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡££×£×£ÅÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ê¤ÉºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ï£±£¶ÅÙ³ÍÆÀ¡£ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤ò¥Ð¥Í¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥Éà¶Ëá°ÅÞ¡¢½¸·ë¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡º£Ç¯£´·î¤Îº×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£°¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥º¤ÎÅý°ì£×£×£Å²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¤Î½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÍâÆü¤Î¥í¥¦¤Ç¤Ï£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òÃÛ¤¤¤¿à»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÃËá¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ð£Ð£Ö¡×¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£