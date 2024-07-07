[7.7 コパ・アメリカ2024準々決勝](アレジアント・スタジアム)

※10:00開始

<出場メンバー>

[ウルグアイ]

先発

GK 1 セルヒオ ロシェ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 8 ナイタン・ナンデス

DF 16 マティアス・オリベラ

DF 17 マティアス・ビーニャ

MF 5 マヌエル・ウガルテ

MF 7 ニコラス デ ラ クルス

MF 11 ファクンド・ペリストリ

MF 15 フェデリコ・バルベルデ

MF 20 M. Araújo

FW 19 ダルウィン・ヌニェス

控え

GK 12 フランコ イスラエル

GK 23 S. Mele

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 3 S. Cáceres

DF 13 ギジェルモ バレラ

DF 22 N. Marichal

DF 24 ルーカス・オラサ

MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール

MF 10 ジョルジアン デ アラスカエータ

MF 18 B. Rodríguez

MF 21 E. Martínez

FW 9 ルイス・スアレス

FW 14 アグスティン カノッビオ

FW 25 C. Olivera

FW 26 ブライアン・オカンポ

監督

マルセロ・ビエルサ

[ブラジル]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ダニーロ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 4 マルキーニョス

DF 16 ギレルメ アラナ

MF 5 ブルーノ・ギマランイス

MF 8 ルーカス・パケタ

MF 10 ロドリゴ・ゴエス

MF 11 ラフィーニャ

MF 15 ジョアン・ゴメス

FW 9 エンドリッキ

控え

GK 12 ベント

GK 23 ハファエウ

DF 6 ウェンデル

DF 13 ヤン・コウト

DF 14 ガブリエル・マガリャンイス

DF 17 ルーカス・ベラルド

DF 25 グレイソン・ブレーメル

MF 18 ドウグラス・ルイス

MF 19 アンドレアス・ペレイラ

MF 24 エデルソン

FW 20 サビオ

FW 21 エバニウソン

FW 22 ガブリエル・マルティネッリ

FW 26 ペペー

監督

Dorival Silvestre Júnior

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります