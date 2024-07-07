ウルグアイvsブラジル スタメン発表
[7.7 コパ・アメリカ2024準々決勝](アレジアント・スタジアム)
※10:00開始
<出場メンバー>
[ウルグアイ]
先発
GK 1 セルヒオ ロシェ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 8 ナイタン・ナンデス
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 17 マティアス・ビーニャ
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 7 ニコラス デ ラ クルス
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 20 M. Araújo
FW 19 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 12 フランコ イスラエル
GK 23 S. Mele
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 3 S. Cáceres
DF 13 ギジェルモ バレラ
DF 22 N. Marichal
DF 24 ルーカス・オラサ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 10 ジョルジアン デ アラスカエータ
MF 18 B. Rodríguez
MF 21 E. Martínez
FW 9 ルイス・スアレス
FW 14 アグスティン カノッビオ
FW 25 C. Olivera
FW 26 ブライアン・オカンポ
監督
マルセロ・ビエルサ
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ダニーロ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 マルキーニョス
DF 16 ギレルメ アラナ
MF 5 ブルーノ・ギマランイス
MF 8 ルーカス・パケタ
MF 10 ロドリゴ・ゴエス
MF 11 ラフィーニャ
MF 15 ジョアン・ゴメス
FW 9 エンドリッキ
控え
GK 12 ベント
GK 23 ハファエウ
DF 6 ウェンデル
DF 13 ヤン・コウト
DF 14 ガブリエル・マガリャンイス
DF 17 ルーカス・ベラルド
DF 25 グレイソン・ブレーメル
MF 18 ドウグラス・ルイス
MF 19 アンドレアス・ペレイラ
MF 24 エデルソン
FW 20 サビオ
FW 21 エバニウソン
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 26 ペペー
監督
Dorival Silvestre Júnior
※10:00開始
<出場メンバー>
[ウルグアイ]
先発
GK 1 セルヒオ ロシェ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 8 ナイタン・ナンデス
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 17 マティアス・ビーニャ
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 7 ニコラス デ ラ クルス
MF 11 ファクンド・ペリストリ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 20 M. Araújo
控え
GK 12 フランコ イスラエル
GK 23 S. Mele
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 3 S. Cáceres
DF 13 ギジェルモ バレラ
DF 22 N. Marichal
DF 24 ルーカス・オラサ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 10 ジョルジアン デ アラスカエータ
MF 18 B. Rodríguez
MF 21 E. Martínez
FW 9 ルイス・スアレス
FW 14 アグスティン カノッビオ
FW 25 C. Olivera
FW 26 ブライアン・オカンポ
監督
マルセロ・ビエルサ
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ダニーロ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 マルキーニョス
DF 16 ギレルメ アラナ
MF 5 ブルーノ・ギマランイス
MF 8 ルーカス・パケタ
MF 10 ロドリゴ・ゴエス
MF 11 ラフィーニャ
MF 15 ジョアン・ゴメス
FW 9 エンドリッキ
控え
GK 12 ベント
GK 23 ハファエウ
DF 6 ウェンデル
DF 13 ヤン・コウト
DF 14 ガブリエル・マガリャンイス
DF 17 ルーカス・ベラルド
DF 25 グレイソン・ブレーメル
MF 18 ドウグラス・ルイス
MF 19 アンドレアス・ペレイラ
MF 24 エデルソン
FW 20 サビオ
FW 21 エバニウソン
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 26 ペペー
監督
Dorival Silvestre Júnior
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります