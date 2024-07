◆ハローキティ・マイメロディ・クロミのアニバーサリービュッフェを京王プラザホテル八王子で開催(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652408京王プラザホテル八王子のレストラン<ル クレール>では、ホテル開業30周年・サンリオキャラクターズ ルーム1周年を記念した「ハローキティ・マイメロディ・クロミのアニバーサリーブッフェ」を、2024年7月1日(月)から8月31日(土)まで開催。

世界中から愛されているキャラクターたちの世界観をイメージした特別なビュッフェ。各キャラクターのカラーやシルエットが随所に盛り込まれた、かわいさあふれるメニューが勢揃い。◆「ハローキティ・マイメロディ・クロミのアニバーサリーブッフェ」おすすめスイーツハローキティのいちごショートケーキリボンとハートがかわいいハローキティのいちごショートケーキ。マイメロディのピンクムースいちごムースにピンクの頭巾のシルエットとお花畑のようなデコレーションがかわいいマイメロディのピンクムース。クロミのベリームース紫色をモチーフにクロミをイメージしたベリームース。ハローキティ・マイメロディ・クロミのカラフルゼリーハローキティ、マイメロディ、クロミをイメージしたカラーをミックスしたゼリー。◆「ハローキティ・マイメロディ・クロミのアニバーサリーブッフェ」おすすめフードハローキティのメキシカンタコスハローキティが描かれた食欲そそるメキシカンタコス。マイメロディの玉子サンドピンクカラーのパンにマイメロディが描かれた玉子サンド。クロミの頭巾がキュートな太巻き寿司クロミの頭巾がかわいらしいボリューム満点の太巻き寿司。お肉や魚を贅沢に使った料理も多数登場そのほか、ポークソテー(ランチ)、ローストビーフ(ディナー)や白身魚のブイヤベース、ベーコンと夏野菜のアヒージョなど多彩なメニューがラインナップ。スイーツで用意されるオレンジショコラやココナッツバナナマフィン、チョコレートファウンテンなどバラエティ豊かなアイテムも必見。味はもちろん、キュートで映えるスイーツや料理に心躍らせて。スペシャルシートも用意また特別企画として、ハローキティの大きなぬいぐるみとキャラクターをイメージしたカラーのウェルカムドリンクが一緒に楽しめる「スペシャルシート」を昼夜ともに3テーブル限定で販売するのでお見逃しなく。【スペシャルシート】ランチ、ディナーともに1テーブル利用料金 1500円(1日3テーブル)限定最大3名様まで。ホテル公式HPにて要予約