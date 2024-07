J・R・R・トールキン著『指輪物語』を原作とした、Amazonの超大作ドラマ「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」。来たるシーズン2では、映画版のファンが待ち望む大規模なバトルが登場するようだ。共同ショーランナーのパトリック・マッケイが明かしている。

英のインタビューで、「僕たちは熱い戦いが大好きなんです」と語ったマッケイ。「シーズン2の計画は、一晩だけでなく、何日、何週間、何ヶ月、そして複数エピソードにわたって展開される、はるかに巨大で大規模なスケールのものをやることでした」と、大規模なバトルシーンが描かれることを予告した。

エピソード監督のシャーロット・ブランドストロムによれば、そのバトルは、シーズン1で描かれた戦闘の10倍もの規模になるとのこと。「まさに闇と光の戦いで、非常にダークでかなり暴力的な場面がいくつかあります」と明かしている。

映画シリーズでは、第1作『ロード・オブ・ザ・リング』のウルク=ハイの襲撃や、第2作『二つの塔』のヘルム峡谷の戦い、第3作『王の帰還』のペレンノール野の合戦など、ファンの心に残る鮮烈な戦いがいくつも描かれた。「力の指輪」シーズン1でこれらに匹敵するバトルシーンは登場しなかったが、シーズン2ではいよいよ待望の“熱い戦い”が描かれることになりそうだ。

J・R・R・トールキン著『指輪物語』に基づく本作は、映画『ロード・オブ・ザ・リング』3部作の遥か数千年前を舞台に、中つ国の‟第二紀”における悪の再来を描く物語。シーズン1は、全世界で1億人以上が視聴し、4億時間以上もストリーミング視聴される大ヒットとなった。

「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」シーズン2は、2024年8月29日にAmazon で独占配信開始。

