“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアン/ディン・ジャリンの冒険を描くドラマ。2023年配信のシーズン3を経た今、シリーズの向かう先として有力なのが、映画『マンダロリアン&グローグー』だ。現在、とあるヴィランの再登場に一部から注目が集まっている。

そのヴィランとは、「マンダロリアン」シーズン1~3に登場した帝国軍の残党を率いる指揮官、モフ・ギデオンだ。しぶとくマンダロリアンの前に立ちはだかってきたギデオンが、『マンダロリアン&グローグー』に登場する可能性はあるだろうか。

米の取材に応じたジャンカルロ・エスポジートは、ギデオンの再登場について「なんでも可能だと思います」との見解を示している。現時点では「何も知らない」というが、「もし私が必要であれば、もちろん駆けつけますよ」と本人もやる気の構えだ。

とはいえ、「マンダロリアン」シーズン3の展開を見るかぎりギデオンの再登場は難しそうだが、「誰にも分かりませんよ」とエスポジート。「さっと舞い降りてきて、もう一度乗っ取ることができる時が来るかもしれない」と復活の余地を残した。

Giancarlo Esposito on if we could see Moff Gideon return for ‘Mandalorian & Grogu’