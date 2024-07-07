¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤È¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¡×¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ¡©¡¡¡Ö¤ªÅò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬18Ê¬Ì¤Ëþ¤Ê¤é¡Ä¡×Åìµþ¥¬¥¹¤¬²òÀâ
½ë¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤ªÅò¤ò¤¿¤á¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤Ï¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤ªÅò¤ò¤¿¤á¤ë¤Î¤È¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤¹¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Åìµþ¥¬¥¹¤Î¤¯¤é¤·¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¦¥Á¥³¥È¡×¡Ê@uchicoto_tg¡Ë¤¬¡¢ÆþÍá»þ¤Î¸÷Ç®Èñ¤òÀáÌó¤¹¤ëÊýË¡¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤È¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¡×¡Ä·ë¶É¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¡©¡¡¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤ß¤ÎÆþÍá¡Ä¤Ï¤¿¤·¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«
°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÅòÎÌ¤Ï1Ê¬´Ö¤ÇÌó10¥ê¥Ã¥È¥ë¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤ò18Ê¬»È¤¦¤ÈÍáÁå1ÇÕÊ¬¤Î¿åÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬18Ê¬Ì¤Ëþ¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¿Í¤¬ÆþÍá¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼»þ´Ö¡ß¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤ªÅò¤ò¤¿¤á¤ëÁ´¿ÈÍá¤ÎÊý¤¬¹çÍýÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ç¤ÎÀáÌó½Ñ
¡¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬Ã»¤¯¤¹¤ë
½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Àá¿å¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò»È¤¦
¿å¤ò¡Ö½Ð¤¹¡¿»ß¤á¤ë¡×¤ò¼ê¸µ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢¾Ê¥¨¥Í¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¤ªÅò¤ò»ß¤á¤ä¤¹¤¯¡¢»ÈÍÑ»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë
Åß¤ËÆþÍá¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤ò2¡î²¼¤²¡¢40¡î¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î»î»»¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤Ç2,939±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Á´¿ÈÍá¤ò¤¹¤ë»þ¤ÎÀáÌó½Ñ
¡ÍáÁå¤ÎÅòÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë
¤ªÅò¤Ï¤ê¤ÎÎÌ¤ò20¥ê¥Ã¥È¥ë¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î»î»»¤Ç¤ÏÇ¯´Ö4,852±ß¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤Õ¤¿¤òÊÄ¤á¤ë
¤ªÉ÷Ï¤¤òÊ¨¤«¤¹¤È¤¤äÆþÍá¸å¤Ï¡¢ÍáÁå¤Î¤Õ¤¿¤òÊÄ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë¤È¤ªÅò¤¬Îä¤á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
£»þ´Ö¤ò¤¢¤±¤º¤ËÆþÍá¤¹¤ë
ÆþÍá»þ´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊ¨¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤¬Â³¤±¤ÆÆþÍá¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¨¤«¤·Ä¾¤·¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸÷Ç®Èñ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿å¤ä¥¬¥¹¡¢ÅÅµ¤¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀáÌó¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤«¤é½Ð¤ëCO2¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¡¢¸÷Ç®Èñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯CO2¤â¸º¤é¤»¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀ¸³è¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¦½ÐÅµ¡§Á´¿ÈÍá¤È¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«¡©¡¿¥¦¥Á¥³¥ÈÅìµþ¥¬¥¹¤Î¤¯¤é¤·¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¸ø¼°X