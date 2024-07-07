Å·°æ¤«¤é¥Õ¥é¥¹¥³¡¡¤Þ¤ë¤Ç¼Â¸³¼¼¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡Ö¾øÎ±¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥½¡¼¥À¡×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡ª
¡Úº£Æü¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÆæµÊÃã¡ÖÍý²Ê¼¼¾øÎ±½ê¡×¡Û¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ç²Ê³ØÉô¤ËÆþ¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸«³Ø·¸¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åì¥¹¥Ý¤Ü¤Ã¤Áµ¼Ô¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëµÊÃãÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Öº£Æü¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÆæµÊÃã¡×¡£º£²ó¤ÏÍý²Ê¼¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼Â¸³´ï¶ñ¤¬³èÌö¤¹¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ»Àß¤·¤¿¤ªÅ¹¡ÖÍý²Ê¼¼¾øÎ±½ê¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡Ë¬Ìä¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤«¤éÅÌÊâ£µÊ¬¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖÍý²Ê¼¼¾øÎ±½ê¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾øÎ±¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤ÐÇ®¤·¤¿±ÕÂÎ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿µ¤ÂÎ¤ò¡¢ºÆ¤ÓÎä¤ä¤¹¤³¤È¤ÇÍß¤·¤¤À®Ê¬¤ò½¸¤á¤ëºî¶È¤Î¤³¤È¡£¡È¾øÎ±¼ò¡É¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¥é¥à¼ò¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Ë¾øÎ±¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¸³è¤Î¿È¶á¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¾øÎ±´ï¤Çºî¤Ã¤¿¥¢¥í¥Þ¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢¼Â¸³´ï¶ñ¤ò²Ã¹©¤·¤¿Âç¤¤ÊÁõÃÖ¤Çºî¤é¤ì¤ë¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤òÄó¶¡Ãæ¡£¥Õ¥é¥¹¥³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÅÅµå¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°ìÅ©¤º¤Ä½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¹Æâ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÍý²Ê¼¼¾øÎ±½ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö´ØÃ«Íý²½³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥¹¥³¤ä¥Ó¡¼¥«¡¼¡¢»î¸³´É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¼Â¸³´ï¶ñ¤Î²·Ìä²°¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Î¾øÎ±½ê¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼Â¸³´ï¶ñ¤ä´ï¶ñ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿»¨²ß¤ò¼è¤ê°·¤¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ê¥«¥·¥Ä¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤ò¾øÎ±¤¹¤ë¡Ö¿¼Àî¾øÎ±½ê¡×¤â±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¾øÎ±½ê¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¤ªÅ¹¡Ö¥ê¥«¥·¥Ä¡×¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¸³¼¼¤äÉÂ±¡¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥¬¥é¥¹´ï¶ñ¤ÎÂ¾¡¢¥Ó¡¼¥«¡¼¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë»¨²ß¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤´ï¶ñ¤¿¤Á¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Î¡Èµ¡Ç½Èþ¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡ª
¡¡¤³¤ÎÂ¿³ÑÅª¤ÊÅ¸³«¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¼Â¸³´ï¶ñ¤Î¼ûÍ×Äã²¼¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï´ØÃ«Íý²½¤ÎÂåÉ½¡¢´ØÃ«¹¬¼ù¤µ¤ó¡£Âç³Ø¤ÎÅýÇÑ¹ç¤äÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Î¹çÊ»¤Ç¡¢¸¦µæ»ÜÀß¤Î¿ô¼«ÂÎ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê³èÏ©¤È¤·¤Æ¾øÎ±¤ËÃå¼ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß¤ÎµÒÁØ¤Ï½÷À¤¬Ìó£¸³ä¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤ªÃÍÃÊ¤Î´ï¶ñ¤âÂ¿¤¯¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ´ï¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ÎÊý¤âÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍý²Ê¼¼¾øÎ±½ê¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î¾øÎ±´ï¡Ö¥ê¥«¥í¥Þ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥¢¥í¥Þ¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¤ò¾øÎ±¤Ç¤¤ëÆ»¶ñ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¼Â¸³ÍÑ¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤âÉôÉÊ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢É¹¤ò»È¤Ã¤ÆÎäµÑ¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Äí¤ÇºÎ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Ö¤Ç¼«²ÈÀ½¤Î¥¢¥í¥Þ¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¤ò¾øÎ±¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾øÎ±¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡Ö¥ê¥«¥·¥Ä¡×¤ÇÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï°ì¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤Ï¡ÈÆæµÊÃã¡É¤Î¼èºà¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌç¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¥«¥Õ¥§¤¬Â³¡¹½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶À¡Çò²Ï¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ªÅ¹¤¬Â¿¿ôÇÉ¡£¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÌÜ¤Ë¡¢¾øÎ±½ê¤Î¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë±Ç¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ¦¤â¶áÎÙ¤ÎßäÀù½ê¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡È¥ª¡¼¥ë¿¼Àî¡É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¿´ÃÏ¡ª¡¡ÅöÆü¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Å¹Ä¹¤Î´ØÃ«¤ê¤«¤µ¤ó¤¬¡Ö¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶ìÌ£¤â½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥«¥ª¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤°ìÇÕ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¾øÎ±´ï¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥½¡¼¥À¤Ë¤â¶Ã¤¤¬¡ª¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ÏÆ©ÌÀ¤ÊÃº»À¿å¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¸ý°û¤à¤À¤±¤Ç¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¹á¤ê¤¬¥Ö¥ï¥Ã¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¾øÎ±¤·¤¿¤â¤Î¤òÃº»À¿å¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Ê¤É¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇ»Ì©¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Ï¡¢¾øÎ±¡¢¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡´ë²è½é¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¼èºà¤·¤¿º£²ó¤Ï¡¢¾øÎ±¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¾øÎ±¤È¼Â¸³´ï¶ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡ù¤ê¤«¤·¤Ä¤¸¤ç¤¦¤ê¤å¤¦¤·¤ç¡¡È¾Â¢ÌçÀþ¡¦ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤ÎÀ¶À¡Çò²Ï±Ø¤«¤éÅÌÊâ£µÊ¬¤Î¾øÎ±½ê¡£¥¢¥í¥Þ¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¤ä´ØÏ¢´ï¶ñ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌç¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤âÊ»Àß¡£¼Â¸³´ï¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿ÁõÃÖ¤Çºî¤ë¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡¢ÆÃÀ½¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³«Å¹»þ´Ö¤Ï¸á¸å£°¡Á£´»þ¡£ÉÔÄêµÙ¤Î¤¿¤á¡¢¸ø¼°£È£Ð¡Ú£è£ô£ô£ð£ó¡§¡¿¡¿£ä£é£ó£ô£é£ì£ì£å£ò£ù¡¥£ò£é£ë£á£ó£è£é£ô£ó£õ¡¥£ê£ð¡¿¡Û¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£