『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』として第2期の制作が決定している本作より、第2期に向けたティザーPVが公開された。ティザーPVは、澤野弘之が手掛ける楽曲「4eVR」にのせ、イグリットをはじめ“影の兵士”を従えた水篠旬が新たな敵と激しい戦闘を繰り広げる姿が描かれている。「お前たち初の任務だ。行け。」とのセリフから、レベルアップした旬のさらなる戦いへ期待が高まる。○●TVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』ティザーPV(C)Solo Leveling Animation Partners