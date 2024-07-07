¥í¥Ã¥Æ¡¦Ãæ¿¹½Ó²ð¡Ö1»î¹ç1»î¹ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡×ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÄêÃå¤Ø¹¥Åê¤¹¤ë¤¾¡ª
¡¡¡Ö1µå1µå½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤·¤ÆÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÃæ¿¹½Ó²ð¤Ï17»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ¿¹¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Î6·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢5²ó2/3¡¦89µå¤òÅê¤²¡¢5Èï°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢0Í¿»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤Ï½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡5²ó2/3¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿6·î12Æü¤ÎDeNAÀï¡¢ÍâÆü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï4¡Ý1¤Î6²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤òÅê¥´¥í¡¢Â³¤¯ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê´ÊÃ±¤Ë2¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¤¬¡¢2°ÂÂÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÂçÃÏ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¿¹¤Ï¡ÖÂå¤¨¤ëÂå¤¨¤Ê¤¤¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤ÇÂå¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂå¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊä¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅêµå¡É¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤ëÂÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµåÂ®ÂÓÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇºÇ½é¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÉý¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤»¤¿Êý¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï³Ú¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Åê¤²¤ëÂÎÎÏ¡¢¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤Æº¬ËÜÅª¤ÊÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ÝÂêÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¼ºÅÀ¤·¤¿5²ó¡¢°ì»àÆóÎÝ¤«¤éÂÀÅÄ¸÷¤ò2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éº¸°Â¡¢Â³¤¯¾®¶¿ÍµºÈ¤â2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é5µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸µ¾Èô¤È¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ÂÂÇ¤Èµ¾Èô¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î´¶¤¸¤«¤é¸«¤ÆÊÑ²½µå³°¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµå°Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éº¹¤»¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥¹Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡×¡£
¡¡¡Ö¾®¶¿¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬³°Ìî¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Í×½ê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢4¡Ý1¤Î6²ó¤ËÃ¤¸Ê¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿Åêµå¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥Þ¥Ã¥¹¥é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡ ¥Õ¥©¡¼¥¯
¡¡Á°²ó¤ÏÍî¤Áµå¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁªÂò¡£
¡¡¡ÖÁ°¡¹²ó¤Î»î¹ç¤Î»þ¤Ë¡Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ë¤¢¤Þ¤ê°·¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¼ó¤¬¿²¤ëÊ¬¡¢¤½¤Î¸å¤Îµå¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¾Ã¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬°ìÈÖ°·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁªÂò¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡6·î5Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ç°®¤ê¤òÊÑ¤¨¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤½¤ÎÆü¤Î´¶³Ð¤ÎÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤«¤é1ÅÙÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¡¢ºÆ¾º³Ê¤ò¤·¤Æ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¿¹ËÜ¿Í¤ÏÃæ6Æü¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï1»î¹ç1»î¹ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£1»î¹ç1»î¹ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï¡¢Ãæ6Æü¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç1»î¹ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Ãæ6Æü¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÃæ¿¹½Ó²ð¤Ï17»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ¿¹¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Î6·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢5²ó2/3¡¦89µå¤òÅê¤²¡¢5Èï°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢0Í¿»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤Ï½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡5²ó2/3¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿6·î12Æü¤ÎDeNAÀï¡¢ÍâÆü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï4¡Ý1¤Î6²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤òÅê¥´¥í¡¢Â³¤¯ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê´ÊÃ±¤Ë2¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¤¬¡¢2°ÂÂÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÂçÃÏ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤ëÂÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµåÂ®ÂÓÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇºÇ½é¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÉý¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤»¤¿Êý¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï³Ú¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Åê¤²¤ëÂÎÎÏ¡¢¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤Æº¬ËÜÅª¤ÊÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ÝÂêÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¼ºÅÀ¤·¤¿5²ó¡¢°ì»àÆóÎÝ¤«¤éÂÀÅÄ¸÷¤ò2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éº¸°Â¡¢Â³¤¯¾®¶¿ÍµºÈ¤â2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é5µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸µ¾Èô¤È¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ÂÂÇ¤Èµ¾Èô¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î´¶¤¸¤«¤é¸«¤ÆÊÑ²½µå³°¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµå°Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éº¹¤»¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥¹Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡×¡£
¡¡¡Ö¾®¶¿¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬³°Ìî¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Í×½ê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢4¡Ý1¤Î6²ó¤ËÃ¤¸Ê¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿Åêµå¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥Þ¥Ã¥¹¥é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡ ¥Õ¥©¡¼¥¯
¡¡Á°²ó¤ÏÍî¤Áµå¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁªÂò¡£
¡¡¡ÖÁ°¡¹²ó¤Î»î¹ç¤Î»þ¤Ë¡Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ë¤¢¤Þ¤ê°·¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¼ó¤¬¿²¤ëÊ¬¡¢¤½¤Î¸å¤Îµå¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¾Ã¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬°ìÈÖ°·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁªÂò¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡6·î5Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ç°®¤ê¤òÊÑ¤¨¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤½¤ÎÆü¤Î´¶³Ð¤ÎÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤«¤é1ÅÙÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¡¢ºÆ¾º³Ê¤ò¤·¤Æ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¿¹ËÜ¿Í¤ÏÃæ6Æü¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï1»î¹ç1»î¹ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£1»î¹ç1»î¹ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï¡¢Ãæ6Æü¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç1»î¹ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Ãæ6Æü¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ