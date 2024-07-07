¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥·¥Ë¥¢¡×¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹Æü¾ï¤ò¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´¶À­¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢91ºÐ¤Î¡È¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡ÉÂçºêÇî»Ò»á¡£À¸³èÈñ¤Ï¡Ö·îÌó10Ëü±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´Ë­¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂçºêÇî»Ò»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø90ºÐ¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÃÎ·ÃÂÞ ¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊËèÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤º¡×¡Ö¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¡×²È¤ÎÃæ¤ò¾ï¤Ë¥­¥ì¥¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¥­¡¼¥×¤¹¤ëÁÝ½ü¤Î¥³¥Ä¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÁÝ½ü¡×¡£ÂçÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë

¤ªÁÝ½ü¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï½µ¤Ë2¡Á3²ó¡£¾²¤Î¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤¿¥Õ¥í¥¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ÇËèÆü¿¡¤­ÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¿¤Ä¤­¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤Á¤ë¾å¡¢¾²¤Ë¤«¤¬¤ó¤Ç¤¾¤¦¤­¤ó¤Ç¿¡¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢Â­¹ø¤¬Èè¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¥é¥¯¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±ø¤ì¤Ï¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¥µ¥Ã¤È¿¡¤­¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£

¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÎÊÉ¤äÅ·°æ¤Î±ø¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ò¥É¥é¥¤¥·¡¼¥È¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ¿¡¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌÊ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÅ¬Åö¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¾¤¦¤­¤óÂå¤ï¤ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¨¤é¤·¤Æ¿¡¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¼Î¤Æ¡£¤¾¤¦¤­¤ó¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡£

²È¶ñ¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´¥¿¡¤­¤·¤ÆÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢°ú¤­¸Í¤Î¤¹¤Ù¤ê¤¬°­¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é»ÔÈÎ¤Î²ÈÄíÍÑ½á³ê¥ª¥¤¥ë¤ò¿á¤­¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡£¤ªÁÝ½ü¤·¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÂçÁÝ½ü¤ÇÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£

Âç¤¬¤«¤ê¤ÊÁÝ½ü¤Ã¤Æ¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¤ªÉô²°¤Î¤Ë¤ª¤¤¾Ã¤·¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¹á¤òÊ²¤¿¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤äÍá¼¼¤ÏÇÓ¿å¹Â¤Þ¤Ç¡¢Âæ½êÍÑÉºÇòºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤­¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¤Ë¤ª¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£

¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¡£Netflix¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤â¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë¸ÍÃª¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÃÈË¼¤ÎÉ÷¤¬¹¥¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åß¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤â¸ÍÃª¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£

¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ò¤­¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ªÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤â¥é¥¯¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¥Õ¥í¥¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ç¥µ¡¼¥Ã¤È¤Ò¤È¿¡¤­¤Ç¤­¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾²¤Ë¤â¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¾ö¤ÎÉô²°¤Ç¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÝ½ü¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÆ°ºî¤Ç¥­¥Ã¥Á¥ó¤ò¾ï¤ËÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¡ã3¤Ä¤Î¥³¥Ä¡ä

¥­¥Ã¥Á¥ó¤¬¤­¤ì¤¤¤ËÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ªÎÁÍý¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥­¥Ã¥Á¥ó¤ò»È¤¦¤Ä¤¤¤Ç¤ËÁÝ½ü¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²þ¤á¤Æ»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¶·é¤Ê¥­¥Ã¥Á¥ó¤¬¥­¡¼¥×¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤á¤Ð¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¤Î¼ê´Ö¤ÇÀ¸³è¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Point 1¡¡´¹µ¤¤ò¤¹¤ë

¥­¥Ã¥Á¥óÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢´¹µ¤¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£

´¹µ¤Àð¤ò²ó¤·¡¢¤Ç¤­¤ì¤ÐÁë¤â³«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Point 2¡¡±ø¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë

Ìý±ø¤ì¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡¢·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢Íî¤È¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÎÁÍý¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤ËÁÝ½ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´Íý¤Ç»È¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤â¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¤éÂ¨Àö¤¦¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£

Point 3¡¡Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤

¥­¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤Ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±ÁÝ½ü¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ËèÆü»È¤¦¤â¤Î°Ê³°¤Ï¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤»¤º¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤¦¤Á¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ï¤ï¤ê¤È¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¥­¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ï¡¢¡Ö¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ï¥¤¥¿¡¼¡×¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡ª

¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÁÝ½ü¤Ï¥«¥ÓÂÐºö¤¬½ÅÍ×

ËèÆü¤Î¤ªÉ÷Ï¤¥¿¥¤¥à¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢À¶·é¤µ¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

´¹µ¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤±ø¤ì¤ÏÆþÍáÁ°¸å¤Ë¤µ¤Ã¤ÈÁÝ½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Point 1¡¡Íá¼¼¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë

¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é½Ð¤ë¤È¤­¤Ë¡¢ÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÎä¿å¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£

²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥«¥ÓÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Point 2¡¡¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë

»ÈÍÑ¸å¤Ë¤ªÅò¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¾ì¹ç¡¢¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡£

Íá¼¼¤ËÅòµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥«¥ÓÈ¯À¸¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Point 3¡¡´¹µ¤¤ò¤¹¤ë

Áë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±³«¤±¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Áë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´¹µ¤Àð¤òÄ¹¤á¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¡£

Point 4¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤ÇÁÝ½ü¡×¤ò¤¹¤ë

¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÁÝ½ü¡£

Æüº¢¤«¤é¤­¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÌÌÅÝ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¥È¥¤¥ì¤ÏËèÄ«¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÁÝ½ü¡×

¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ÁÝ½üÆ»¶ñ¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥¯¤ËÁÝ½ü¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

ÆÍÁ³¤ÎÍèµÒ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¶·é¤µ¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Point 1¡¡¥È¥¤¥ì¤ËÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤

¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤È±ø¤ì¤ä¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢ÁÝ½ü¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Í½È÷¤Î¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤äÁÝ½üÆ»¶ñ¤Ê¤É¤â¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¼ýÇ¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Point 2¡¡ÁÝ½ü¤Î½çÈÖ¤ÏÊØ´ï¤«¤é

¤Ï¤¸¤á¤ËÊØ´ï¤ò¤­¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¾²¤äÊÉ¤òÁÝ½ü¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î½çÈÖ¤ÇÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È»¨¶Ý¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

Point 3¡¡±ø¤ì¤ëÁ°¤ËÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë

±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¤â¤Î¡£

»ÈÍÑ¸å¤Ë±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¯Á°¤Ë¡¢1Æü1²ó»È¤¤¼Î¤Æ¥·¡¼¥È¤Ç¤­¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë½¬´·¤ò¡£

ÊØºÂ¤äÊØ´ï¤Î³°Â¦¡¢¾²¤Ê¤É¤Ï¡¢ËèÄ«¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥·¡¼¥È¤Ç¤ªÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤¹¡£

Âçºê Çî»Ò