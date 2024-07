イスラエルの国民を調べた調査から、17歳の時点で肥満だった両親から生まれた子どもは、同じく17歳時点で肥満である割合が77%であることがわかりました。Heritability of Body Mass Index Among Familial Generations | Nutrition, Obesity, Exercise | JAMA Network Open | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2820556Offspring of people who were obese as teens are likely to be obese as well, study findshttps://medicalxpress.com/news/2024-07-offspring-people-obese-teens.htmlイスラエルでは長年にわたり徴兵制が敷かれていて、ほとんどの国民は18歳でイスラエル国防軍に入隊します。入隊の1年前には適性検査のために健康診断が実施されるため、イスラエルでは兵役前の健康診断データが複数の世代にわたって豊富に入手可能であり、血縁者のデータを比較することが簡単だそうです。テルアビブ大学のガブリエル・チョディック氏らは、1986年から2018年までに収集された134万3649人のデータを分析し、それぞれ17歳時点でどのような健康状態だったのかを調査しました。その結果、17歳の時点で肥満だった両親から生まれた子どもは、両親と同じく17歳時点で肥満である割合が77%と非常に高いことが判明したそうです。反対に、17歳時点で健康体重だった両親の子どものうち、17歳時点で肥満だったのは全体の15%でした。また17歳時点で痩せ型だった両親の子どもの肥満割合はわずか3.3%でした。研究者たちはまた、両親が17歳の時点で肥満だった場合、一般的に男児よりも女児の方が肥満になりやすいこと、また母親だけが肥満だった場合も子どもが肥満になりやすいことを発見しました。研究者らは、「この研究は、17歳時点の親の体重状態が子孫の肥満リスクと関連しており、親の要因が次世代の健康結果に影響を与える可能性があることを強調するものです」と述べました。