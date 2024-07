スポーツシーンをAIが自動撮影する！Y's Factory「XbotGo2」

Y’s Factoryは、スポーツシーン撮影の概念を変える、AIスマートフォン連動自動追跡機能で革命的な撮影を可能にする「XbotGo2」をCAMPFIRE(クラウドファンディング)にて2024年7月19日より数量限定・限定支援価格にてプロジェクトを開始します。

Y’s Factory「XbotGo2」

CAMPFIRE詳細:

https://camp-fire.jp/projects/view/767295?utm_campaign=cp_share_c_msg_mypage_projects_show

我が子のスポーツシーンを撮影するパパママの「本当は自分の目で見たい」、「もっと旨く撮影したい」といった悩みを解決します。

また、試合後の動画共有を専用アプリにて円滑に行い、効果的なプレー・チーム分析のサポートも実現します。

生配信機能もあるので、現場に来れない方への共有も簡単にできます。

■XbotGo2 商品詳細

【4つのメイン機能】

(1)AI搭載スポーツ自動撮影

デュアルカメラと120度の超広角レンズを搭載し、AI独自アルゴリズムにより、チームスポーツのトラッキングをハイレベルで実現。

特定の選手の追跡も可能となります。

120度の超広角レンズを搭載し、20種類以上のスポーツの自動追跡を実現可能に。

(2)ライブストリーミング(生配信)

月額無料のXbotGoアプリケーションは、XbotGo Live、YouTube、Facebook、Game Changerなどの人気ストリーミングプラットフォームや、RTMPをサポートするその他のプラットフォームに対応しています。

試合の興奮をお友達やご家族とタイムリーに共有が可能に。

(3)360度パノラマトラッキング

XbotGoの最新イノベーションは、最先端のデザインにより、360度撮影可能のシームレス(簡単にしたい)パノラマトラッキングを可能にしました、より広い視野で、息を飲むような瞬間をとらえるスリルを体験でき、没入感のある映像を撮影できます。

フィギュアスケート、ダンス、陸上競技のようなダイナミックなシーンの撮影に特に最適で、圧倒的な映像が提供されます。

(4)個人特定追跡機能

再識別技術を活用したFollowMe2.0は、選手の外見、体型、ユニフォーム番号などに基づいて識別し、ロックオンします。

また、ズームインして被写体をフレーム内で目立たせるなど、プロフェッショナルな映像を撮影できます。

この機能により、スポーツの中で「わが子を追跡してほしい」「あの番号の選手を追跡したい」という悩みを解決できます。

■クラウドファンディング詳細

プラットフォーム: CAMPFIRE

プロジェクト名 : 【AI自動追跡撮影】

スポーツシーンをXbotGo2で撮影してみませんか?

期間 : 2024年7月19日から8月31日まで

URL :

“お気に入り”に登録すると、プロジェクトが公開された際に

メールで通知を受けることができます。

リターン一例 :

・【超早割37%OFF】XbotGo2本体+リモコンセット 限定20個:49,980円(税込)

・【早割25%OFF】XbotGo2本体+リモコンセット 限定50個:59,980円(税込)

・【通常割6%OFF】XbotGo2本体+リモコンセット:74,980円(税込)

(よりお安くご支援頂けるように、人数限定のリターンもあります)

