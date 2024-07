飛騨高山・日本酒「飛騨の酒 山車」醸造元の原田酒造場が「山車 金印 金森長近 720ml」を販売中です。

原田酒造場「山車 金印 金森長近 720ml」

価格 :税込1,450円

内容量 :720ml

アルコール分:15〜16度

日本酒度 :+2

原材料 :米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール

酵母 :協会9号

飲み方 :常温・お燗・冷やして

※限定1,000本

公式WEBサイトにてオンライン販売中です。

飛騨高山・日本酒「飛騨の酒 山車」醸造元の原田酒造場が「山車 金印 金森長近 720ml」を販売中。

醸造・発売する「山車 金印 金森長近 720ml」には、北アルプス山麓「飛騨高山」の厳しい冬と清冽な水をもとに醸され、国際的な品質評価コンテスト・モンドセレクションにて15年連続で金賞を受賞している「山車 金印 辛くち」を使用。

「旨さと透明感」を味わえるその酒は、常温・お燗・冷やして、いずれの温度帯でもキレのある飲み口が楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旨さと透明感を味わえる!原田酒造場「山車 金印 金森長近」 appeared first on Dtimes.