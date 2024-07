デッドプールとウルヴァリン、2大ヒーローが共演する(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』が2024年7月24日(水)より世界最速公開を迎える。本日7月7日は七夕の日。星に願い事をすると叶うとされる1年に1度の記念日にちなみ、“俺ちゃん”ことデッドプールの“願い”が詰まった最新ビジュアルが公開された。

到着したのは、2017年に公開され日本でも興行収入124億円超えの大ヒットとなったディズニーの人気実写映画『美女と野獣』をオマージュした『デッドプール&ウルヴァリン』のスペシャルビジュアル。『美女と野獣』のポスターに写る美女(ベル)と野獣同様、最新作の主人公デッドプールとウルヴァリンが見つめ合い、手を取りダンスしているような姿が描き出されている。

2人の周りには、夜空に煌めく星々のように、デッドプールのマークや弾丸がキラキラと輝いている。シリーズ3作目にして、初めてディズニー入りを果たしたデッドプール。公開済みのでも、デッドプールが人気アニメーション『アナと雪の女王』にちなんだパロディを披露し早くも大暴れしていたが、今回もディズニー初参戦となるデッドプールが心からの愛とリスペクトを込めて(?)、『美女と野獣』をオマージュしている。果たしてデッドプールは、真実の愛で野獣の心を溶かしていったベルのように、たっぷりの愛とユーモアでウルヴァリンの心を溶かし、共に世界を救うことができるのか……。

(c) 2024 20th Century Studios / (c) and 2024 MARVEL.

アベンジャーズへの加入も噂される“混ぜるな危険”なR指定ヒーロー2人が暴れまわる、この夏いちばん過激で笑えるアクション・エンターテイメント超大作『デッドプール&ウルヴァリン』は、2024年7月24日(水)世界最速公開。※韓国ほか数ヵ国で同日公開。

