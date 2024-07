看板メニューはぷりぷりの「海老雲呑麺」！（東京・赤坂見附）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・赤坂見附にオープンしたラーメン店。高品質な出汁の旨みが利いた滋味深いスープと、大きな海老雲呑がウリです!

らー麺 本間(東京・赤坂見附)

外観 写真:お店から

2024年5月24日、東京メトロ・赤坂見附駅10番出口から徒歩約3分、一ツ木通り沿いに「らー麵 本間」がオープンしました。経営は「紅虎餃子房」でおなじみの際コーポレーション。系列店の「黒椿屋」があった場所を改装してオープンに至りました。装飾がないシンプルな黒塗りの外観が目印です。

内観 写真:お店から

店主の本間氏は、アパレル会社へ勤務した後、大好きだったラーメンの世界へ。「せたが屋」グループで10年以上の経験を積んだ後、2023年に際コーポレーションの「ラーメンプロジェクト」へ参画。マガジン連載「ニュースなランチ」でも紹介した、西麻布「らぁー麺 なかじま」での勤務を経て、こちらへ。

かねて自分の追求するラーメンを形にしたかった本間氏と、企業ながらセントラルキッチンを嫌い、店での味作りにこだわる経営元がタッグを組み、完成させたお店です。出店地である赤坂は食通も多く、舌の肥えた人も多いため、スープ作りには一切の妥協をせず、理想の味わいを追求しました。

スープ 写真:お店から

ラーメンのスープは丸鶏ガラ、モミジ、鶏ミンチ、牛骨、牛肉ミンチ、豚骨など動物性の骨肉をしっかりと使用。そこに香味野菜や干魚が足され、香り高く仕上げています。味は「塩」と「醤油」の2種類から選べ、どちらも美味!

「海老雲呑麺」 3ケ入り 写真:お店から

看板メニューは「海老雲呑麺」 3ケ入り1,380円、5ケ入り1,680円です。大ぶりの海老がゴロゴロ入った雲吞は食べ応えがありながら、のどごしが良く、女性でも3つは軽く食べられるそう。大判の特大チャーシューが入っていて、食べ進めていくうちに具の旨みや脂が溶け出してスープの味わいが変化していくのも魅力。スープは「塩」がおすすめとのこと!

「南の島豚出汁しゃぶらー麺」 写真:お店から

「南の島豚出汁しゃぶらー麺」1,500円もおすすめのメニュー。沖縄のアグー豚と、赤豚のデュロック種などの交配により誕生した宮崎県産のブランド豚を、出汁でしゃぶしゃぶにしてトッピング。上質な豚肉の甘みと出汁の旨みが堪能できる一杯です。

「南の島豚叉焼ごはん」 出典:法悦さん

“小さなごはん”メニューも充実しています。「南の島豚叉焼ごはん」580円、その他「南の島豚しゃぶのせごはん」580円、「鶏そぼろごはん」280円、「卵かけごはん」280円も用意。ラーメンのお供にぴったりです。

テーブル席 写真:お店から

店内は、手前にカウンター8席、奥にテーブル(4名まで)1卓、合計12席です。卓上には讃岐盆や箸置きも並び、上品で清潔感のあるセッティングになっています。女性一人でも入りやすそうな雰囲気が漂っています。

こだわりの素材を使ったコスパ最強の贅沢ラーメン! ぜひ食べてみてください。

食べログレビュアーのコメント

大ぶりな海老雲呑 出典:どくだみちゃんさん

『特製海老雲呑 塩 雲呑3ヶ(1380円)

雲呑無しだと1000円ポッキリ。

広尾なかじまで海老雲呑が採算度外視のサービス品であったのを知っていたので迷わずトッピング。調子に乗ってトッピングし過ぎるとスープの味が変わってしまうので雲呑3ヶだけで我慢。

スープは丸鶏、牛、豚、貝、鰹節などかなり複雑な出汁の引き方。そこに数種類の塩を効かせているのですが、飲んでみて驚きました。飲み始めは塩味が少し物足りなく感じるほどギリギリまで抑えられており、出汁の旨みを上手く引き立てています。ここまで塩味を抑えて旨さを感じる塩ラーメンは初めてかも。

麺は多加水の中細ストレート。もちろん北海道産小麦粉100%。チャーシューは流行にのらず歯応えのある豚バラ。ボリュームもあって噛めば肉の旨みたっぷり。もう低温調理チャーシューとか飽きたよねっていう感じが伝わってきます笑。焦がしネギのアクセントも昔懐かしくてむしろ良き。採算度外視の海老雲呑は海老好き必食。こんなのラーメンにトッピング出来るのは際コーポだからこそ笑

後半になっても塩味が優しくて飲みやすいスープ。

もう食材の原価とか関係なく美味しいラーメン作ってみました!みたいな笑。

もはや際コーポにしか出来ないラーメンです』(ぴーたんたんさん)

らー麺 醤油 特製A 出典:Poopoo07さん

『新店を発見したので立ち寄りました。割烹のような、一条流がんこのような、黒い外観。暖簾をくぐって中に入ると洒落た店内。カウンターに着席して、洒落たメニューを開いてらー麺の醤油特製Aをオーダーしました。

ぬぬっ、見るからにうまそう。まずはスープを一口。おおっ、何とも奥深く、複雑な味わいながら、シンプルにうまい。メニューの蘊蓄をもう一度じっくり見ながら一口。うーむ、何の出汁か分からないが、とにかくうまい。これは次回は塩で堪能したい。続いて麺をずるり。加水高めのコシがしっかりしたストレート。表面がつるんとしつつも、しなやかな仕上がり。ラーメンをよく知っていますね。チャーシューが抜群にうまい。大ぶりながら、柔らかく、それでいて歯応えもあります。脂身が少ないのも高得点。ワンタンは海老がそのま入っているようですが、ぷりんとした食感が素晴らしい。煮卵もバッチリ半熟。本格的な実力店がついに赤坂に登場です。これからが楽しみです』(Poopoo07さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆らー麺 本間住所 : 東京都港区赤坂4-2-3 ディアシティ赤坂一ツ木館 1FTEL : 03-6277-7765

文:斎藤亜希

