¡Úµð¿Í¡Û¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÌî¼ê¿Ø¤òÀÕ¤á¤Ìà¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤á¤Ö¤ê¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤Ö¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç£¸²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢£´¡½£±¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¼«¿È¤â£³¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¡¦¹Åç¤Þ¤Ç£±¥²¡¼¥àº¹¤ÎÃ±ÆÈ£²°Ì¤ËÉâ¾å¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¡¢Íë±«¤Ë¤è¤ê»î¹ç³«»Ï¤¬£±»þ´Ö¤âÃÙ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¹¥Åê¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç£´»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£È£Ñ£Ó¡Ë¤òÃ£À®¡£°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¤Î±ç¸îÅÀ¤Ï£·Àï¤Ç¤ï¤º¤«£¹ÅÀ¤È£±»î¹çÊ¿¶Ñ£±¡¦£³ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¤Î£±£´¹æ£²¥é¥ó¡¢£·²ó¤Ë¤â¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î£¶¹æ£²¥é¥ó¤È¡¢£´ÅÀ¤Î±ç¸î¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡£´ÈÖ¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀèÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£º£Æü¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤Ç¤¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç±ç¸îÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢É½¾ð¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÅöÁ³Ìî¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤âÅÀ¤ò¼è¤í¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Î¤Ç¡£¥µ¥Ü¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÇÁ±¤Î·ë²Ì¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ç¸î¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ï¡¢°ìÀÚ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎºÇÁ±¤ä¤Ã¤Æ¤ë·ë²Ì¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ´ÌÌÅª¤ËÌî¼ê¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Î¤Ö¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£ÍèÆü£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤¬¤½¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Àº¿À¤Ç¡¢º£¸å¤â¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£