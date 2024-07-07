¤Æ¤ó¤Á¤à¤ÎàÅíÅ´¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤áÇå½þÀÁµá³Û¤¬È½ÌÀ¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Æ¤ó¤Á¤à¤¬àµð³ÛÉéºÄá¤ÎÁ´ËÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£µð³Û¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¡Ö¥â¥Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¡×ÈÎÇä¸µ¤È¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï£²£°£²£°Ç¯¡¢Ë¶»¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò±£¤·¤Æ¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤òëð¤¦¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¡Ö¥â¥Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Âç±ê¾å¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´³ÛÊÖ¶â¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ËÌó£³²¯±ß°Ê¾å¤òÊÖ¶â¡£¤È¤³¤í¤¬ÁûÆ°¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢ÈÎÇä¸µ¤È¤âË¡ÄîÆ®Áè¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÎÇä¸µ¤«¤é¡ÖË¶»¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀâÌÀµÁÌ³°ãÈ¿¤È¤·¤Æ£µ²¯Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÀÇ¶â¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È£·²¯£·£°£°£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àè·î¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Î¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¡¢ÀÁµá³Û¤ò¡ÖÅíÅ´¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿ô»ú¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤À¡£
¡¡¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¡ÖÀµÄ¾Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉÔËþ´é¡£¥Ö¥é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖË¶»¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖË¶»¤ò±£¤·¤Æ¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Èëð¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¹¹ð¤Ë¤â¸¶°ø¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿ÈÎÇä¸µ¤Ë¤âÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÁ´Éô»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È½·è¼¡Âè¤Ç¼«¸ÊÇË»º¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡Ö°ìÃ¶¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¹µÁÊ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¹¹ð¤ò½êÍ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ËÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤Ï°¤¤¤³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿Êý¤â°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÛÈ½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£