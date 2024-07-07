shallm、ドラマ『私をもらって〜追憶編〜』主題歌「ヘミニス」MVに記憶の欠片
19歳のlia (Vo)が自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmが7月6日、6ヶ月連続リリースの第5弾にして、9thデジタルシングル「ヘミニス」を配信した。これにともなって同曲のミュージックビデオが公開となった。
◆shallm 動画 / 画像
新曲「ヘミニス」は前田公輝と久保田紗友がW主演を務める日本テレビ金曜深夜ドラマ『私をもらって〜追憶編〜』の主題歌として書き下ろしたナンバーだ。愛しい人に想いを馳せ、もう一度出会いたいという願いが込められた幻想的なバラード曲のミュージックビデオは、フィルムカメラやポラロイド写真を用いて撮影された、今は隣にいない相手との記憶の欠片を追い求める切なくエモーショナルな仕上がりとなった。
■9thデジタルシングル「ヘミニス」
※日本テレビ金曜深夜ドラマ『私をもらって〜追憶編〜』主題歌
配信リンク：https://shallm.lnk.to/geminisPR
歌詞：https://www.uta-net.com/song/356808/
■ドラマ『私をもらって〜追憶編〜』
放送局：日本テレビ「Friday’s EDGE(フライデーズエッジ)」
放送日時：7月5日(金)スタート
※毎週金曜 24時30分〜24時59分放送予定
※編成都合により時間変更の場合あり
※初回は24時45分〜25時14分放送
▼同時ネット局
STV(札幌テレビ)、RAB(青森放送)、TVI(テレビ岩手)、MMT(ミヤギテレビ)、ABS(秋田放送)、YBC(山形放送)、FCT(福島中央テレビ)、TeNY(テレビ新潟)、TSB(テレビ信州)、YBS(山梨放送)、SDT(静岡第一テレビ)、KNB(北日本放送)、KTK(テレビ金沢)、CTV(中京テレビ)、NKT(日本海テレビ)、HTV(広島テレビ)、KRY(山口放送)、JRT(四国放送)、RNC(西日本放送)、RKC(高知放送)、FBS(福岡放送)、NIB(長崎国際テレビ)、KYT(鹿児島読売テレビ)、UMK(テレビ宮崎)
▼配信情報
Hulu／TVer毎話放送後見逃し配信
※「私をもらって」〜恋路編〜は、〜追憶編〜の最終回放送後Huluにて先行配信
出演：前田公輝 久保田紗友
栗原類 K (&TEAM) 柾木玲弥 手塚真生 山口大地 田島亮
原作：『私をもらって』RoseBean(「NAVER SERIES」連載)
『私をもらって』RoseBean・One Punch Rabbit(「LINEマンガ」連載)
脚本：下田悠子、目黒啓太、本田周、郄橋泉
演出：池田千尋、常間地裕、倉橋龍介、三島有紀子
音楽：小山絵里奈
楽曲：「ヘミニス」shallm (Virgin Music / ユニバーサル ミュージック)
制作：下村忠文
プロデュース：中村圭吾
監修：川邊昭宏
プロデューサー：ヘリー・アン、三木裕明、齋藤寛朗、李奇穎／石尾純
制作協力：カズモ
製作著作：日本テレビ
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