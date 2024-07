アディダス・フットボールは6日、現役を引退する ドイツ代表 MFトニ・クロースに敬意を表し、愛用していたスパイクを同選手の名前に改名することを発表した。EURO2024終了後にプロ生活を終えることを表明していたクロースは、5日の準々決勝スペイン代表戦(●1-2)を最後に引退。これまでアディダスのスパイク『11pro』を愛用し、今大会はゴールドが入った限定モデルを着用していた。

Toni Kroos and the 11pro: love at first sight, sole mates until the last kick.



Today, we’re happy to announce that moving forward the adidas 11pro will be renamed the adidas TKpro.



Danke, Toni #YouGotThis #Euro24 pic.twitter.com/ESjAxbA49s