イングランドvsスイス スタメン発表
[7.6 EURO2024準々決勝](エスプリ・アリーナ)
※25:00開始
<出場メンバー>
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 14 エズリ・コンサ
MF 4 デクラン・ライス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 フィル・フォーデン
MF 12 キーラン・トリッピアー
MF 26 コビー・メイヌー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 アーロン・ラムズデール
GK 23 ディーン・ヘンダーソン
DF 3 ルーク・ショー
DF 15 ルイス・ダンク
DF 22 ジョー・ゴメス
MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 16 コナー・ギャラガー
MF 25 アダム・ウォートン
FW 17 イバン・トニー
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 21 エベレチ・エゼ
FW 24 コール・パーマー
監督
サウスゲートギャレス
[スイス]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
DF 22 ファビアン・シェア
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 17 ルベン・バルガス
MF 19 ダン・エンドイェ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 26 ファビアン・リーダー
FW 7 ブレール・エンボロ
控え
GK 12 イボン ムヴォゴ
GK 21 グレゴール・コベル
DF 2 レオニダス・ステルギウ
DF 3 シルバン・ビドマー
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 15 セドリック・ツェジガー
MF 6 デニス・ザカリア
MF 11 レナト・シュテフェン
MF 14 シュテフェン・ツバー
MF 16 ヴィンセント シエロ
MF 23 ジェルダン・シャキリ
MF 24 アードン ヤシャリ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 18 K. Duah
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
監督
ムラト ヤキン
※25:00開始
<出場メンバー>
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 14 エズリ・コンサ
MF 4 デクラン・ライス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 フィル・フォーデン
MF 12 キーラン・トリッピアー
MF 26 コビー・メイヌー
FW 9 ハリー・ケイン
GK 13 アーロン・ラムズデール
GK 23 ディーン・ヘンダーソン
DF 3 ルーク・ショー
DF 15 ルイス・ダンク
DF 22 ジョー・ゴメス
MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 16 コナー・ギャラガー
MF 25 アダム・ウォートン
FW 17 イバン・トニー
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 21 エベレチ・エゼ
FW 24 コール・パーマー
監督
サウスゲートギャレス
[スイス]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
DF 22 ファビアン・シェア
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 17 ルベン・バルガス
MF 19 ダン・エンドイェ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 26 ファビアン・リーダー
FW 7 ブレール・エンボロ
控え
GK 12 イボン ムヴォゴ
GK 21 グレゴール・コベル
DF 2 レオニダス・ステルギウ
DF 3 シルバン・ビドマー
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 15 セドリック・ツェジガー
MF 6 デニス・ザカリア
MF 11 レナト・シュテフェン
MF 14 シュテフェン・ツバー
MF 16 ヴィンセント シエロ
MF 23 ジェルダン・シャキリ
MF 24 アードン ヤシャリ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 18 K. Duah
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
監督
ムラト ヤキン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります