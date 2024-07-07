[7.6 EURO2024準々決勝](エスプリ・アリーナ)

※25:00開始

<出場メンバー>

[イングランド]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 14 エズリ・コンサ

MF 4 デクラン・ライス

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 10 ジュード・ベリンガム

MF 11 フィル・フォーデン

MF 12 キーラン・トリッピアー

MF 26 コビー・メイヌー

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 13 アーロン・ラムズデール

GK 23 ディーン・ヘンダーソン

DF 3 ルーク・ショー

DF 15 ルイス・ダンク

DF 22 ジョー・ゴメス

MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 16 コナー・ギャラガー

MF 25 アダム・ウォートン

FW 17 イバン・トニー

FW 18 アンソニー・ゴードン

FW 19 オリー・ワトキンス

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

FW 21 エベレチ・エゼ

FW 24 コール・パーマー

監督

サウスゲートギャレス

[スイス]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 5 マヌエル・アカンジ

DF 13 リカルド・ロドリゲス

DF 22 ファビアン・シェア

MF 8 レモ・フロイラー

MF 10 グラニト・ジャカ

MF 17 ルベン・バルガス

MF 19 ダン・エンドイェ

MF 20 ミシェル・アエビシェール

MF 26 ファビアン・リーダー

FW 7 ブレール・エンボロ

控え

GK 12 イボン ムヴォゴ

GK 21 グレゴール・コベル

DF 2 レオニダス・ステルギウ

DF 3 シルバン・ビドマー

DF 4 ニコ・エルベディ

DF 15 セドリック・ツェジガー

MF 6 デニス・ザカリア

MF 11 レナト・シュテフェン

MF 14 シュテフェン・ツバー

MF 16 ヴィンセント シエロ

MF 23 ジェルダン・シャキリ

MF 24 アードン ヤシャリ

FW 9 ノア・オカフォー

FW 18 K. Duah

FW 25 ゼキ・アムドゥニ

監督

ムラト ヤキン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります