ベスト4進出をかけて激突！…EURO準々決勝イングランド代表vsスイス代表のスタメンが発表
EURO2024・準々決勝に臨むイングランド代表とスイス代表のスターティングメンバーが発表された。
今大会の優勝候補筆頭とも目されているイングランドは、セルビア代表を1−0で下して白星発進を飾ったものの、その後は低調なパフォーマンスに終始し、デンマーク代表とスロベニア代表と引き分け。スロバキア代表と対戦したラウンド16では、前半に先制を許す苦しい展開となるも、後半終了間際にジュード・ベリンガム、延長前半にハリー・ケインがネットを揺らし、苦しみながらも2大会連続のベスト8へ駒を進めた。
対するスイス代表は1勝2分の2位で通過した。グループステージ第3戦では開催国のドイツ代表を敗戦寸前まで追い込むと、ラウンド16ではイタリア代表を圧倒。前回大会王者を2−0で下し、2大会連続のベスト8進出を決めた。その組織力の高さから、今大会のダークホースに推す声も挙がるなか、史上初のベスト4進出を果たすことができるだろうか。
イングランドはケインやベリンガム、フィル・フォーデンらが順当に先発入り。累積警告で出場停止のマルク・グエイに代わってエズリ・コンサが今大会初先発となり、カイル・ウォーカー、ジョン・ストーンズとともに3バックを形成することも予想される。対するスイスはヤン・ゾマー、マヌエル・アカンジ、グラニト・ジャカ、ミシェル・アエビシェールらお馴染みのメンバーがスタメンに名を連ねている。
試合はこの後6日の25時（7日1時）にキックオフされる。※所属チームは2023−24シーズン終了時
【イングランド代表】
▼GK
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
▼DF
カイル・ウォーカー（マンチェスター・シティ）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
キーラン・トリッピアー（ニューカッスル）
▼MF
デクラン・ライス（アーセナル）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
▼FW
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
【スイス代表】
▼GK
ヤン・ゾマー（インテル／イタリア）
▼DF
マヌエル・アカンジ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ファビアン・シェア（ニューカッスル／イングランド）
リカルド・ロドリゲス（トリノ／イタリア）
▼MF
ダン・ンドイ（ボローニャ／イタリア）
レモ・フロイラー（ボローニャ／イタリア）
グラニト・ジャカ（レヴァークーゼン／ドイツ）
ミシェル・アエビシェール（ボローニャ／イタリア）
ファビアン・リーダー（レンヌ／フランス）
ルベン・バルガス（アウクスブルク／ドイツ）
▼FW
ブリール・エンボロ（モナコ／フランス）
今大会の優勝候補筆頭とも目されているイングランドは、セルビア代表を1−0で下して白星発進を飾ったものの、その後は低調なパフォーマンスに終始し、デンマーク代表とスロベニア代表と引き分け。スロバキア代表と対戦したラウンド16では、前半に先制を許す苦しい展開となるも、後半終了間際にジュード・ベリンガム、延長前半にハリー・ケインがネットを揺らし、苦しみながらも2大会連続のベスト8へ駒を進めた。
イングランドはケインやベリンガム、フィル・フォーデンらが順当に先発入り。累積警告で出場停止のマルク・グエイに代わってエズリ・コンサが今大会初先発となり、カイル・ウォーカー、ジョン・ストーンズとともに3バックを形成することも予想される。対するスイスはヤン・ゾマー、マヌエル・アカンジ、グラニト・ジャカ、ミシェル・アエビシェールらお馴染みのメンバーがスタメンに名を連ねている。
試合はこの後6日の25時（7日1時）にキックオフされる。※所属チームは2023−24シーズン終了時
【イングランド代表】
▼GK
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
▼DF
カイル・ウォーカー（マンチェスター・シティ）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
キーラン・トリッピアー（ニューカッスル）
▼MF
デクラン・ライス（アーセナル）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
▼FW
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
【スイス代表】
▼GK
ヤン・ゾマー（インテル／イタリア）
▼DF
マヌエル・アカンジ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ファビアン・シェア（ニューカッスル／イングランド）
リカルド・ロドリゲス（トリノ／イタリア）
▼MF
ダン・ンドイ（ボローニャ／イタリア）
レモ・フロイラー（ボローニャ／イタリア）
グラニト・ジャカ（レヴァークーゼン／ドイツ）
ミシェル・アエビシェール（ボローニャ／イタリア）
ファビアン・リーダー（レンヌ／フランス）
ルベン・バルガス（アウクスブルク／ドイツ）
▼FW
ブリール・エンボロ（モナコ／フランス）