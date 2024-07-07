ÁÒÌÚËã°á¡¢£±£°£°£°¿Í¤òÁ°¤ËÎòÂå¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°£´¶Ê¤òÈäÏª¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥é¥ó¥É¡×£Ï£Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç
¡¡²Î¼ê¤ÎÁÒÌÚËã°á¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥é¥ó¥É£²£°£²£´¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£³Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁÒÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤«¡©¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÃ±¹ÔËÜ¤¬½Ð¤¿»þ¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¡¢°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£¤â¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ä°¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥é¥ó¥É¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥·¡¼¥ó¥°¥Ã¥º¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÁÒÌÚ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¼çÂê²Î¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¼ïÎà¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÌó£±£°£°£°¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤òºÌ¤ëÎòÂå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤«¤é¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö£Ó£å£ã£ò£å£ô¡¡£ï£æ¡¡£í£ù¡¡£è£å£á£ò£ô¡×¤ä¡ÖÅÏ·î¶¶¡¡¡Á·¯¡¡ÁÛ¤Õ¡Á¡×¡¢¸½ºß¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö£Ù£ï£õ¡¡¡õ¡¡£É¡×¤Ê¤É£´¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£