１８８４年：朝鮮がロシアと修好通商条約締結

１９４５年：朝鮮国民義勇隊結成

１９５０年：在韓国連軍司令部創設、韓国軍を編入

１９５２年：大統領直接選挙制を柱とする第１次改憲（抜粋改憲）による改正憲法公布

１９７０年：ソウルと釜山を結ぶ京釜高速道路が全面開通

１９８８年：盧泰愚（ノ・テウ）大統領が「民族自尊と統一繁栄のための特別宣言」（七・七宣言）発表

１９９２年：韓国輸出保険公社設立

１９９６年：延世大付属セブランス病院で肺移植に国内初成功

１９９８年：プロゴルファーの朴セリが全米女子オープンで優勝

２００９年：青瓦台（大統領府）やマスコミなどの主要ウェブサイトが分散サービス妨害攻撃（ＤＤｏＳ攻撃）を受ける