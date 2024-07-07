今日の歴史（７月７日）
１８８４年：朝鮮がロシアと修好通商条約締結
１９４５年：朝鮮国民義勇隊結成
１９５０年：在韓国連軍司令部創設、韓国軍を編入
１９５２年：大統領直接選挙制を柱とする第１次改憲（抜粋改憲）による改正憲法公布
１９７０年：ソウルと釜山を結ぶ京釜高速道路が全面開通
１９８８年：盧泰愚（ノ・テウ）大統領が「民族自尊と統一繁栄のための特別宣言」（七・七宣言）発表
１９９２年：韓国輸出保険公社設立
１９９６年：延世大付属セブランス病院で肺移植に国内初成功
１９９８年：プロゴルファーの朴セリが全米女子オープンで優勝
２００９年：青瓦台（大統領府）やマスコミなどの主要ウェブサイトが分散サービス妨害攻撃（ＤＤｏＳ攻撃）を受ける
１９４５年：朝鮮国民義勇隊結成
１９５０年：在韓国連軍司令部創設、韓国軍を編入
１９５２年：大統領直接選挙制を柱とする第１次改憲（抜粋改憲）による改正憲法公布
１９７０年：ソウルと釜山を結ぶ京釜高速道路が全面開通
１９８８年：盧泰愚（ノ・テウ）大統領が「民族自尊と統一繁栄のための特別宣言」（七・七宣言）発表
１９９２年：韓国輸出保険公社設立
１９９６年：延世大付属セブランス病院で肺移植に国内初成功
１９９８年：プロゴルファーの朴セリが全米女子オープンで優勝
２００９年：青瓦台（大統領府）やマスコミなどの主要ウェブサイトが分散サービス妨害攻撃（ＤＤｏＳ攻撃）を受ける