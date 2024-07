◆Number_i「WIRED MUSIC FESTIVAL」出演決定

【モデルプレス=2024/07/06】Number_i(ナンバーアイ)が、10月13日にAICHI SKY EXPOの野外特設会場にて開催される音楽フェスティバル『WIRED MUSIC FESTIVAL’24』に出演することがわかった。4月には音楽フェス『Coachella』にも出演し、大きな話題となった平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループNumber_i。9月23日には初のフルアルバムのリリースも控えており、まさに絶好のタイミングでの出演となる。当日の出演時間は日没後となる18時〜19時頃での20分間を予定。続く第3弾アーティストは後日発表を予定している。

◆「WIRED MUSIC FESTIVAL’24」概要

『WIRED MUSIC FESTIVAL』は「日本から世界へ」をコンセプトに2015年にスタートしたインターナショナル・ミュージック・フェスティバル。国内外で活躍するアーティストのライブを軸にアート・ファッション・フードなど様々なカルチャーをクロスオーバーする。今回は初の試みとして国内外で人気を誇る日本を代表するカーカルチャーブランド「LIBERTY WALK」と1993年のブランド設立以来、日本発のストリートファッションのシンボルであり続ける「A BATHING APE(R)」とチームアップ。これまでのフェスの概念を覆す様々な取り組みを世界へ向けて発信していく。【日時】2024年10月13日(日)【会場】AICHI SKY EXPO 野外特設会場(愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号)【時間】開場:11時/開演:12時/終演:20時30分(予定)【出演者】LNLE Choppa/Awich/Number_i/Bonbero/千葉雄喜 shot live/DJ RYOW with Friends/DJ DARUMA&JOMMY PKCZ(R)/JP THE WAVY/Kohjiya/kZm/LANA/LEX/柊人/\ellow Bucks/Young Coco and more