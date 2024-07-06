¡Úµð¿Í¡Û ¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡£À¼±ç¤¬¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×Íë±«¤ÎÃæ¡¢£±»þ´ÖÂÔ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÊû¤²¤ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Î²÷Åê¡Ä£´ÀïÏ¢Â³£È£Ñ£Ó
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£±¡½£´µð¿Í¡Ê£¶Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬£¸²ó£±¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Çº£µ¨£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£·ã¤·¤¤Íë±«¤Ç»î¹ç³«»Ï¤¬£±»þ´ÖÃÙ¤ì¤ëÆñ¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º£´»î¹çÏ¢Â³£È£Ñ£Ó¡Ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡§£·²ó°Ê¾å¤«¤Ä¼«ÀÕ£²ÅÀ°Ê²¼¡Ë¡£È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°Å·¸õ¤Ë¤è¤ê£±»þ´Ö¤ÎÃÙ±ä¡£¤·¤«¤âºÇ½é¤Ï£±£µÊ¬¤ÎÃÙ±äÈ¯É½¢ª£³£°Ê¬¢ª·ë¶É¤Ï£±»þ´Ö¤È¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¾õÂÖ¤â´Þ¤áÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£±»þ´Ö¤Ï½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬¡¢¥ì¥Õ¥È¤«¤éËÜÎÝ¤Ø¸«»ö¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÊÖµå¤ò¸«¤»¤Æ¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤Ê¤É¡¢Ì£Êý¤Î¹¥¼é¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì£¸²ó¤ò£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£¤³¤ì¤Ç£È£Ñ£Ó¤Ï£´»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°µ´¬¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÌë¡Ê£µÆü¡Ë¤ËÅê¤²¤¿ÃæÀî¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤é¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤âÏ¢Åê¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÂç¤¤¤¤Í¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£³«Ëë¤«¤é¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÂ³¤±¤ëÅê¼ê¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤È¤âÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡¡ÖÀ¼±ç¤¬¡¢ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤Æ¡¢¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Íë±«¤ÎÃæ¡¢£±»þ´Ö¤ÎÃÙ±ä¤òÂÔ¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£