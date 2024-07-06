Number_i、『WIRED MUSIC FESTIVAL』スペシャルゲスト出演へ
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太からなる3人組グループ・Number_iが、10月13日に愛知・AICHI SKY EXPO（愛知県国際展示場）野外特設会場で行われる『WIRED MUSIC FESTIVAL'24』出演アーティスト第2弾で発表された。スペシャルゲストとしての出演となる。
【画像】『WIRED MUSIC FESTIVAL’24』ラインナップ一覧
4月に世界最大級の音楽フェス『コーチェラ・フェスティバル』にも出演し、大きな話題となったNumber_iが、初のフルアルバム（9月23日発売）を引っ提げて出演する。出演時間は、日没後の午後6時〜7時頃の間の20分間が予定されている。
『WIRED MUSIC FESTIVAL』は、「日本から世界へ」をコンセプトに2015年にスタートしたインターナショナル・ミュージック・フェスティバル。国内外で活躍するアーティストのライブを軸に、アート、ファッション、フードなどさまざまなカルチャーをクロスオーバー。今回は初の試みとして、カーカルチャーブランド「LIBERTY WALK」と、ストリートファッションブランド「A BATHING APE（R）」とコラボレーションする。出演第3弾アーティストは後日発表を予定。
■『WIRED MUSIC FESTIVAL’24』概要
日時：10月13日（日）開場午前11時 開演正午 終演午後8時半（予定）
会場：愛知・AICHI SKY EXPO 野外特設会場
▼出演者
NLE Choppa
Awich
Number_i ★
Bonbero
千葉雄喜 shot live
DJ RYOW with Friends
DJ DARUMA ＆ JOMMY PKCZ（R）
JP THE WAVY
Kohjiya
kZm
LANA
LEX
柊人
\ellow Bucks
Young Coco
ほか
★＝第2弾発表
【画像】『WIRED MUSIC FESTIVAL’24』ラインナップ一覧
4月に世界最大級の音楽フェス『コーチェラ・フェスティバル』にも出演し、大きな話題となったNumber_iが、初のフルアルバム（9月23日発売）を引っ提げて出演する。出演時間は、日没後の午後6時〜7時頃の間の20分間が予定されている。
■『WIRED MUSIC FESTIVAL’24』概要
日時：10月13日（日）開場午前11時 開演正午 終演午後8時半（予定）
会場：愛知・AICHI SKY EXPO 野外特設会場
▼出演者
NLE Choppa
Awich
Number_i ★
Bonbero
千葉雄喜 shot live
DJ RYOW with Friends
DJ DARUMA ＆ JOMMY PKCZ（R）
JP THE WAVY
Kohjiya
kZm
LANA
LEX
柊人
\ellow Bucks
Young Coco
ほか
★＝第2弾発表