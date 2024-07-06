¡Ö¤¹¤´¤¯¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Àï¤¤¤Ã¤×¤ê¡×À¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬°¤Éôµð¿Í¤ò¾Î»¿¡Ä²¬ËÜ¤Ï£´ÈÖ¤Î½Å¤ß¤ò¡Ö¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£±¡½£´µð¿Í¡Ê£¶Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬°¤Éôµð¿Í¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢£Â£Ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤Çµå¾ì¤òË¬¤ì¤¿À¶¸¶»á¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÉÕ¶á¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÈÃÌ¾Ð¡£µð¿Í¤¬²÷¾¡¤Ç£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Àï¤¤¤Ã¤×¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹çÃæ¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«É½¾ð¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê£´ÈÖ¤Î½Å¤ß¡Ë¤Ï¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çË¤¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»Ñ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÚÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¡½²¬ËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢´°¤Ú¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×
¡½Èà¤â£´ÈÖ¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÀ©£²¥é¥ó¤Ï¡ÄÆñ¤·¤¤ÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤¦¤Þ¤¯É¨¤ò¤¿¤á¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½²òÀâ¤Ç¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ä²£¹Ë¤È°ì½ï¤Çµð¿Í¤Î£´ÈÖ¤Î½Å¤ß¤òÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ²¬ËÜ¤Î¶ì¤·¤ß¡¢´èÄ¥¤ê¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«É½¾ð¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½»î¹çÁ°¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤Í¡¢¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ë²¼¤ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤¤¤Æ¤Í¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½°¤Éô´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¹¤´¤¯Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ä²¿¤Æ¸À¤¦¤«¤Ê¡£¤¹¤´¤¯¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Àï¤¤¤Ã¤×¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½µ×¡¹¤Ëµð¿Í¤Î»î¹ç¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×