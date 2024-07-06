¡Úºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤È°ìÌä°ìÅú¡Û¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤«¤Ê¡×¡ÖÎÉ¤¤ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡Ý1DeNA¡Ê2024Ç¯7·î6Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤ò¤â¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Î6²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£2ÈÖ¼ê¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î½éµå¤òÂª¤¨¤Æ¡¢±¦Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£2²ó¤Ë¤âº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢º´Æ£µ±¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡Ê·è¾¡ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡ËÌÂ¤¤¤Ê¤¯
¡¡¡Ö½éµå¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½´Ë¤¤µå¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤«¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤É¤Ã¤Á¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡Ê¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡Ë½éÂÐÀï¤ÎÅê¼ê¤ÇÌÂ¤¤¤Ï
¡¡¡Öµå¤âÂ®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½Â®¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤¢¤ëÃæ¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤¿¡£²¼È¾¿È»È¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡ÖÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤Ï¹¥Ä´
¡¡¡ÖÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½4²ó¤â´Þ¤áÇ¼ÆÀ¤¤¤¯ÂÇµå½Ð¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Áý¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¿¹²¼¤¬¡Ê2·³¡Ë¹ß³Ê¤·¤¿
¡¡¡ÖËÍ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈËõ¾Ã¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤âÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡½¼«¿È¤â2·³Ä´À°¤ò·Ð¸³¡£¡Ê¿¹²¼¤Ë¤â¡ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¡£Èà¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¤ÏÂç¤¤¤
¡¡¡ÖÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½´ÆÆÄ¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó½Ð¤ë¤ä¤í¤¦¤È
¡¡¡Ö½Ð¤Þ¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¢¤Ï¤¤¡×
¡¡¡½¥á¥â¥ê¥¢¥ë¾¡Íø¤Ë±ï¡¢¤³¤ÎÁ°¤â¡Ê²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ºå¿À´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ514¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿3Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡Ë
¡¡¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¡½´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤â¤¢¤ëÃæ¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¡¡Öº£¡¢·ë²Ì½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¤ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×