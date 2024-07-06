¡ÚJ1Âè22Àá¡Û(¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)

GÂçºå 4-0(Á°È¾2-0)²£ÉÍFM

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[G]¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥Î(4Ê¬)¡¢¥À¥ï¥ó(45Ê¬+3)¡¢±§º´Èþµ®»Ë(70Ê¬)¡¢¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê(88Ê¬)

<·Ù¹ð>

[G]¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥Î(50Ê¬)

[²£]¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹(65Ê¬)

´Ñ½°:26,335¿Í

¼ç¿³:»³²¼ÎÉÈþ

¨¦²£ÉÍFM¤¬ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ÇÄËº¨4Ï¢ÇÔ¡ÄGÂçºå¡¢4È¯&¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç3»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±!!