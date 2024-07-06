ÅìµþVvsCÂçºå »î¹çµÏ¿
¡ÚJ1Âè22Àá¡Û(Ì£¥¹¥¿)
ÅìµþV 1-1(Á°È¾0-0)CÂçºå
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[Åì]»³¸«ÂçÅÐ(49Ê¬)
[C]¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é(76Ê¬)
<Âà¾ì>
[Åì]»³ÅÄÉö´î(42Ê¬)
<·Ù¹ð>
[Åì]À÷ÌîÍ£·î(61Ê¬)¡¢Ã«¸ý±ÉÅÍ(80Ê¬)
´Ñ½°:16,265¿Í
¼ç¿³:¹âºê¹ÒÃÏ
¨§»³ÅÄÉö´î¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¶Á¤¤¤¿ÅìµþV¡¢»³¸«2ÀïÏ¢È¯¤âÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡ÄCÂçºåFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬J1¥È¥Ã¥×ÆÈÁö¤Î16¥´¡¼¥ëÌÜ
¨§J1Âè22Àá¡¦ÅìµþVÂÐCÂçºå¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¡ÄÍë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê
¨§½ªÈ×¤ÏFWÌò¤âÌ³¤á¤¿CÂçºåDFÀ¾ÈøÎ´Ìð¡ÖÈ¯É½ÅöÆü¤À¤±´î¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¡Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³
¨¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍîÁª¤ËÅìµþVÀ÷ÌîÍ£·î¡ÖAÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
ÅìµþV 1-1(Á°È¾0-0)CÂçºå
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[Åì]»³¸«ÂçÅÐ(49Ê¬)
[C]¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é(76Ê¬)
<Âà¾ì>
[Åì]»³ÅÄÉö´î(42Ê¬)
<·Ù¹ð>
[Åì]À÷ÌîÍ£·î(61Ê¬)¡¢Ã«¸ý±ÉÅÍ(80Ê¬)
´Ñ½°:16,265¿Í
¼ç¿³:¹âºê¹ÒÃÏ
¨§»³ÅÄÉö´î¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¶Á¤¤¤¿ÅìµþV¡¢»³¸«2ÀïÏ¢È¯¤âÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡ÄCÂçºåFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬J1¥È¥Ã¥×ÆÈÁö¤Î16¥´¡¼¥ëÌÜ
¨§J1Âè22Àá¡¦ÅìµþVÂÐCÂçºå¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¡ÄÍë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê
¨§½ªÈ×¤ÏFWÌò¤âÌ³¤á¤¿CÂçºåDFÀ¾ÈøÎ´Ìð¡ÖÈ¯É½ÅöÆü¤À¤±´î¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¡Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³
¨¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍîÁª¤ËÅìµþVÀ÷ÌîÍ£·î¡ÖAÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×