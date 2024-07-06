Ä¹ºê¤Ï2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×! MF²ÃÆ£Âç&FW¥®¥ê¥§¥ë¥áÃÆ¤Ç·§ËÜ¤ò·âÇË
[7.6 J2Âè23Àá Ä¹ºê 2-0 ·§ËÜ ¥È¥é¥¹¥¿]
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ï6Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè23Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£1°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç16°Ì¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ø2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÁÀ¤¦Ä¹ºê¤È¡¢½ç°ÌÉâ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ2Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹·§ËÜ¤Î°ìÀï¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÏÁ°È¾16Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢FW¾¾ß·³¤ÅÍ¤¬ÆâÂ¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥Ñ¥¹¡£FW¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ÎÍî¤È¤·¤òMF²ÃÆ£Âç¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¹ºê¤ÏÁ°È¾22Ê¬¡¢MF½©Ìî±û¼ù¤¬Å¨¿ØÃæ±û¤«¤é¥Ü¡¼¥ëÁ°¤ËÉâ¤µå¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢E¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¼ý¤á¤Æ¥¡¼¥×¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿DFÊÆÅÄÈ»Ìé¤ËÍÂ¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ë½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤òMF¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦·§ËÜ¤ÏFWÂçºê½Ø¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¡£MFÀÐÀîÂçÃÏ¡¢FW¸ÅÄ¹Ã«ÀéÇî¤¬¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤êÈ¿·â¤ò»î¤ß¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¹¶·â¤Î¼ê¤ò¶¯¤á¤ë¤âÄ¹ºê¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë·Á¤Ç¾¡Íø¡£2-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ï6Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè23Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£1°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç16°Ì¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ø2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÁÀ¤¦Ä¹ºê¤È¡¢½ç°ÌÉâ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ2Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹·§ËÜ¤Î°ìÀï¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÏÁ°È¾16Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢FW¾¾ß·³¤ÅÍ¤¬ÆâÂ¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥Ñ¥¹¡£FW¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ÎÍî¤È¤·¤òMF²ÃÆ£Âç¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦·§ËÜ¤ÏFWÂçºê½Ø¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¡£MFÀÐÀîÂçÃÏ¡¢FW¸ÅÄ¹Ã«ÀéÇî¤¬¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤êÈ¿·â¤ò»î¤ß¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¹¶·â¤Î¼ê¤ò¶¯¤á¤ë¤âÄ¹ºê¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë·Á¤Ç¾¡Íø¡£2-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£