À¶¿åvsÀéÍÕ »î¹çµÏ¿
¡ÚJ2Âè23Àá¡Û(¥¢¥¤¥¹¥¿)
À¶¿å 2-0(Á°È¾2-0)ÀéÍÕ
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[À¶]¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ö¥é¥¬(7Ê¬)¡¢¹âÌÚÁ©(30Ê¬)
<·Ù¹ð>
[À¶]À®²¬µ±ÎÜ(90Ê¬+2)
[Àé]²¬Äí½¥¿Í(38Ê¬)¡¢¹â¶¶°íÚð(82Ê¬)
´Ñ½°:17,739¿Í
¼ç¿³:Ê¡Åç¹§°ìÏº
¨¦¼ó°ÌÃ¥´ÔÁÀ¤¦À¶¿å¤¬2Ï¢¾¡! MF¥Ö¥é¥¬&DF¹âÌÚÁ©ÃÆ¤ÇÀéÍÕ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·èÀ©¤¹
À¶¿å 2-0(Á°È¾2-0)ÀéÍÕ
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[À¶]¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ö¥é¥¬(7Ê¬)¡¢¹âÌÚÁ©(30Ê¬)
<·Ù¹ð>
[À¶]À®²¬µ±ÎÜ(90Ê¬+2)
[Àé]²¬Äí½¥¿Í(38Ê¬)¡¢¹â¶¶°íÚð(82Ê¬)
´Ñ½°:17,739¿Í
¼ç¿³:Ê¡Åç¹§°ìÏº
¨¦¼ó°ÌÃ¥´ÔÁÀ¤¦À¶¿å¤¬2Ï¢¾¡! MF¥Ö¥é¥¬&DF¹âÌÚÁ©ÃÆ¤ÇÀéÍÕ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·èÀ©¤¹