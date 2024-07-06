¡ÚJ2Âè23Àá¡Û(¥¢¥¤¥¹¥¿)

À¶¿å 2-0(Á°È¾2-0)ÀéÍÕ

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[À¶]¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ö¥é¥¬(7Ê¬)¡¢¹âÌÚÁ©(30Ê¬)

<·Ù¹ð>

[À¶]À®²¬µ±ÎÜ(90Ê¬+2)

[Àé]²¬Äí½¥¿Í(38Ê¬)¡¢¹â¶¶°íÚð(82Ê¬)

´Ñ½°:17,739¿Í

¼ç¿³:Ê¡Åç¹§°ìÏº

¨¦¼ó°ÌÃ¥´ÔÁÀ¤¦À¶¿å¤¬2Ï¢¾¡! MF¥Ö¥é¥¬&DF¹âÌÚÁ©ÃÆ¤ÇÀéÍÕ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·èÀ©¤¹