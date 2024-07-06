¡Ú£×£×£Å¡Û¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬µÒÀÊÈô¤Ó½Ð¤·ÂçÍðÆ®¡ª MITB½÷»Ò¥é¥À¡¼ÀïÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±àÁ°¾¥Àïá
¡¡£×£×£Å°½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥á¡¼¥¸£Ã£Ô£Ò£Ì¡×¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¡¢£Ð£Ì£Å¡Ö¥Þ¥Í¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥ó¥¯¡Ê£Í£É£Ô£Â¡Ë¡×¡Ê£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë¤Î£Í£É£Ô£Â½÷»Ò¥é¥À¡¼ÀïÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÂçÍðÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£É£Ô£ÂÀï¤ÇÅ·°æ¤«¤é¤Ä¤ë¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥±¡¼¥¹¤òÃ¥¼è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¥¤¥è¤Ï¥é¥¤¥é¡¦¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¡¢¥Ê¥ª¥ß¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¾¡¼¥¤¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¤Î£µ¿Í¤È¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥±¡¼¥¹¤òÁè¤¦¤¬¡¢·èÀïÁ°Æü£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥È¥í¥ó¥È¡Ë¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥À¥á¡¼¥¸£Ã£Ô£Ò£ÌÁ°¥ê¡¼¥À¡¼¤Î£×£×£Å½÷»Ò²¦¼Ô¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥Ö¥ó¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¡£¥¤¥è¤Ï¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç´ÑµÒÀÊºÇÁ°Îó¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ë¤Ï¥Ê¥ª¥ß¡¢¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¯Ãæ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´ÑµÒÀÊ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥é¤È¥¾¡¼¥¤¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¤¥ê¡¼¤È¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤¬¾ì³°ÍðÆ®¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£Í£É£Ô£Â½÷»Ò¥é¥À¡¼Àï¤Î½Ð¾ì¼Ô£¶¿Í¤¬¥ê¥ó¥°³°¤Ë¤½¤í¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¿¤À¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ê¥ª¥ß¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÍðÆ®¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¤¥è¤¬¾ì³°¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼ÂÎÏ¼Ô¥Ê¥ª¥ß¤Î¸åÆ¬Éô¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅ´³¬ÃÊ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤¿¡£Â³¤±¤Æ²ÖÆ»¤Î¿·À±¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ë¤â½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤â£Ö¸õÊä¤Î°ì³Ñ¡£¥¤¥è¤ò¥ê¥ó¥°²£¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¾åÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾ì³°¤Î¥¤¥è¡¢¥é¥¤¥é¡¢¥¾¡¼¥¤¤Ë¤á¤¬¤±¤Æ¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÈ¯¼Í¡£¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¤Î»È¤¤¼ê¥¤¥è¤â¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê°ì·â¤Ç¡¢£³¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬¥í¡¼¥º¥×¥é¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¤ò²¼¤¹¤È¡¢£Ð£Ì£Å¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¹¥é¥à¡×¡Ê£¸·î£³Æü¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç¤Î²¦ºÂÄ©Àï¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ò½±·â¡£¥Ê¥¤¥¢¤È°äº¨¤Î¤¢¤ë¥ß¥Á¥ó¤âÍðÆþ¤·¤Æ¡¢£×£×£Å½÷»ÒÀïÀþ¤Îº®¤È¤ó¤Ö¤ê¤òÉ½¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¥¤¥è¤Ï¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤Ë¡¢¥é¥À¡¼¤Î³¨Ê¸»ú¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¤É¤¦»È¤¦¤Ù¤¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ó¡¥£Í£É£Ô£Â¡ª¡ª¡ª¡¡£²£°£²£³¢ª£²£°£²£´¡×¤Èµ¤·¡¢£²Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£