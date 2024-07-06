Ä¹Þ¼¹ä¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¥³¥Î¥ä¥í¡¼!¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê67¡Ë¤¬6Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©¡¦ÇîÂ¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ä¹Þ¼¡£MC¤Ç¡Ö¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÏÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¤â¡×¤È°ìÉôÊóÆ»¤Ë¼«¤é¿¨¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö²¶¤ÏNÞ¼¤¸¤ã¤Í¡¼¤è?N¤È¤«W¤È¤«X¤È¤«T¤È¤«Y¤È¤«¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¥³¥Î¥ä¥í¡¼!¡×¤ÈËÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö·ë²Ì¤Ï¼«¤º¤È½Ð¤Þ¤¹¤è¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹!¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¡ÖSNS¤ÏÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤!¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¹Æ¤·¤è¤¦¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤Í?¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£