¡ÖNazuna µþÅÔ ÄØÄÌ¡×¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¤¬¤¢¤¿¤ë¡ªNazuna¡¿¥Ú¥¢¡¼¥º¡ÖÎø³è½÷»Ò±þ±ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

Nazunaは、恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs(ペアーズ)」の女性会員を対象としたプレゼントキャンペーンを実施します。

ペアーズ「恋活女子応援プレゼントキャンペーン」

また、年に一度の七夕に合わせ、Nazuna公式Xにて「#七夕におせっかいを」キャンペーンを開催します。

■「ペアーズ恋活女子」応援プレゼントキャンペーンについて

ペアーズで恋活を頑張る女性の心と体を癒すため、フレンドリーラグジュアリーな町屋旅館「Nazuna 京都 椿通」の1泊2日ペア宿泊券(7組・14名様)をプレゼント。

Nazunaの「おせっかい」なおもてなしを体感してください。

Nazuna 京都 椿通

〈キャンペーン概要〉

賞品 :Nazuna 京都 椿通 1泊2日ペア宿泊券(7組・14名様分)

※使用期間は2024年8月7日から2025年2月28日まで(除外日あり)

当選発表:・当選者は厳正なる審査のうえ決定します

・対象の方にはNazunaよりメールでご連絡します

応募期間:2024年7月16日〜2024年7月28日(当日送信分まで有効)

応募方法(ペアーズアプリ内からの応募):

1. ペアーズへログインする(会員でない方は先にペアーズに登録する必要があります)

2. 指定のキャンペーンバナーをクリックする

3. キャンペーン規約を確認する

4. キャンペーン規約に同意して「応募する」のボタンをクリックする

5. 指定のアンケートに回答する(Nazuna宿泊への想い、意気込みなどをコメントする)

応募条件:

・日本国内に在住の満18歳以上の方

・公序良俗に反しないX(旧Twitter)またはInstagramアカウントをお持ちの方

・アカウントを公開設定にできる方

・宿泊プランが当選した方は、宿泊の様子を自身のSNS(XやInstagram)へ投稿すること(個人情報の投稿は不可。顔出しは任意)

└投稿に関する詳細は当選者に案内します。

└投稿された素材(写真や動画)やアンケートはペアーズおよびNazunaで広告利用されること、利用の際に編集されることに同意できる方

└その他注意事項に同意できる方

■Nazuna公式X「#七夕におせっかいを」キャンペーンについて

年に一度の七夕にあわせ、X(旧Twitter)にて7日間限定のフォロー&リポストキャンペーンを実施します。

キャンペーンに参加者の中から抽選で20名様にOsekkaiオリジナル「琥珀糖 SORA AI」をプレゼントします。

〈キャンペーン概要〉

賞品 :Osekkaiオリジナル「琥珀糖 SORA AI」

当選発表:当選された方にはNazuna公式Xよりダイレクトメッセージにて案内します。

メッセージに記載の期日までに必要事項をご返信ください。

応募期間:2024年7月7日〜2024年7月13日(当日送信分まで有効)

応募方法(ペアーズアプリ内からの応募):

1. Nazuna公式Xをフォロー

2. キャンペーン対象の投稿をリポストする

■Nazuna 京都 椿通について

当選された方が宿泊できる「Nazuna 京都 椿通」は、明治時代に建てられた築110年以上の京町家が並ぶ路地一体をリノベーションした、全23棟の客室とレストランで構成される旅館です。

奥行きのある京都らしい造りが印象的なレセプション棟を抜けると、花街の世界を彷彿とさせる街並みが広がります。

石畳が敷かれた路地には夕暮れと共に提灯や置き行灯が灯り、お客様を艶やかで幻想的な空間へと誘います。

客室は、京都の自然美をテーマとした「TAKE」「MIZU」「IWA」「HANA」「HA」の5つのカテゴリーから選べます。

全室半露天風呂付き、他のゲストとの接触の少ない一棟貸切型のコンセプトルームとなっています。

その他の施設や各客室、レストランに関する情報など、詳しくは公式サイトにて確認してください。

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-tsubaki-st/

■「Nazuna 京都 椿通」概要

アクセス:阪急電鉄 京都本線「大宮駅」・

京福電気鉄道 嵐山本線「四条大宮駅」から徒歩約5分

所在地 :京都市下京区高辻通大宮西入坊門町838

客室数 :23室

・ラグジュアリータイプ9室(すべて〜2名利用)

・デラックスタイプ14室(すべて〜3名利用

