µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ë¡¼¥à ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¡¡
µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ë¡¼¥à ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¤Î1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Ô¥¿¥Ñ¥ó¥µ¥ó¥É¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥Ô¥¿¥Ñ¥ó¥µ¥ó¥É¡¢¥¯¥í¥ß¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢À±¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ñ¥×¥ê¥«Æþ¤ê¥³¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¡£¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥ë¡¼¥à¤È¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥ß ¥ë¡¼¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÁ¶â¤Ï2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ¤¬70,000±ß¤«¤é¡¢3Ì¾1¼¼ÍøÍÑ¤¬82,500±ß¤«¤é¡¢4Ì¾1¼¼ÍøÍÑ¤¬96,200±ß¤«¤é¡£¤¤¤º¤ì¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡£