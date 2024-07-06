¼¯Åç¤Î»Õ²¬É¢À¸¤¬»¥ËÚÀï¤ÇÂÔË¾¤ÎJ½é¥´¡¼¥ë¡ª¡Ö¤ä¤Ã¤È·è¤á¤¿¤Ê¡×¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÍ¥Ëá¤â½ËÊ¡
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï£··î£¶Æü¡¢J£±Âè22Àá¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£»Õ²¬É¢À¸¤ÈÆ£°æÃÒÌé¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£²¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡61Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿»Õ²¬¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÂÔË¾¤ÎJ½é¥´¡¼¥ë¡£ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é·èÄêµ¡¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢»ý¤Á±¿¤Ö¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á°È¾¤Ç¸òÂå¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¡ËÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¡¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂ¤ò¿¶¤êÈ´¤³¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¡Ö¤â¤¦ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥´¡¼¥ë¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¡¢ÎëÌÚ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È·è¤á¤¿¤Ê¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»Õ²¬É¢À¸¤ÎJ½é¥´¡¼¥ë¡ª
¡¡¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤â¡Ö»Õ²¬¤Ë½é¥´¡¼¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÈà¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤¼·è¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»¥ËÚÀï¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÂçÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÅÏî´Íµ¼ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡61Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿»Õ²¬¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÂÔË¾¤ÎJ½é¥´¡¼¥ë¡£ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é·èÄêµ¡¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢»ý¤Á±¿¤Ö¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á°È¾¤Ç¸òÂå¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¡ËÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¡¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂ¤ò¿¶¤êÈ´¤³¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»Õ²¬É¢À¸¤ÎJ½é¥´¡¼¥ë¡ª
¡¡¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤â¡Ö»Õ²¬¤Ë½é¥´¡¼¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÈà¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤¼·è¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»¥ËÚÀï¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÂçÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÅÏî´Íµ¼ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë