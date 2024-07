2位沼津が首位大宮の独走に待ったをかける！　強いホームで3発勝利【明治安田J3第20節】

明治安田J3リーグ第20節の7試合が6日に行われ、アスルクラロ沼津が大宮アルディージャの独走ムードに待ったをかけた。前節終了時まで首位大宮と15ポイント差の2位沼津。今節の直接対決を落とすようだと、大宮の背中がより遠ざかるなか、開始5分に左サイドから前進していくと、津久井匠海がバイタルエリア中央から右足ミドルを突き刺して、沼津が先手を奪う。その4分後にも中央から崩しにかかり、最後は持井響太、安在達弥の繋ぎから、最後は濱託巳が右足で蹴り込み、沼津が追加点。後半から大宮も交代を施して巻き返すが、56分にボックス右からの折り返しを中央の川又堅碁が右足で3点目を奪う。

最多失点の大宮も90+6分に左サイドからのクロスに茂木力也が頭で合わせ、1点を返すが、ここまで8勝を掴むホームでの強さを発揮した沼津が2戦ぶり白星。まだ差が大きいが、大宮との勝ち点差を「12」に縮めた。そのほか、3位FC大阪は7位カターレ富山と引き分けて4位に。AC長野パルセイロに快勝のツエーゲン金沢が3位に浮上した。また、岩手撃破の8位SC相模原は5位に順位を上げ、前述したFC大阪と引き分けの7位富山も6位に順位を上げた。◆第20節7/6(土)ヴァンラーレ八戸 1-0 松本山雅FCいわてグルージャ盛岡 0-1 SC相模原ツエーゲン金沢 3-0 AC長野パルセイロアスルクラロ沼津 3-1 大宮アルディージャFC大阪 0-0 カターレ富山ガイナーレ鳥取 1-2 ギラヴァンツ北九州テゲバジャーロ宮崎 0-1 FC岐阜7/7(日)《15:00》福島ユナイテッドFC vs FC今治《18:00》奈良クラブ vs Y.S.C.C.横浜カマタマーレ讃岐 vs FC琉球