ラーメン王が選ぶ「今食べたい」東京のラーメンとは？ 6月の人気記事ランキング

2024年6月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。2024年6月はどんな記事が人気だったのでしょうか。本稿では、6月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表!

6月は、ラーメン王が選ぶ、今だからこそ食べたい東京のラーメンや、スコーンマニアがおすすめする東京で食べられるスコーン、スイーツのプロ推薦のミルフィーユ、そしてカレー激戦区に誕生したとんかつ店のカツカレーの記事などが注目を集めました。まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年6月1日〜6月30日

【10位】並ぶ価値あり!のスパイスカツカレーなど、注目の15店を紹介〈大木淳夫の6月の新店アドレス〉

数々のおいしいお店を訪れ、さまざまなお店を教えてくれる大木淳夫さん。

毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが注目する新店をずらりと紹介しました。

「The SG Tavern」のカクテルとともに楽しみたい料理 写真:お店から

【9位】世界1位のフーディ・浜田岳文が心をつかまれた「予算1万円で価格以上の価値がある店」7軒

食べロググルメ著名人であり、「OAD Top Restaurants(OAD世界のトップレストラン)」のレビュアーランキングで6年連続世界1位にランクインしている浜田岳文さん。

今回浜田さんに「予算1万円で価格以上の価値がある店」を教えてもらいました。

世界で認められたフーディが選ぶ7軒、必見です!

「鳥しき」の「かしわ」 出典:komug710さん

【8位】ドーナツ探求家が厳選! 大阪で注目のドーナツ店8選

年間500種類ものドーナツを食べ歩く、ドーナツ探求家・溝呂木一美さん。

今回は大阪のドーナツの中から、おすすめのドーナツ店を聞きました。

創業1971年、老舗パン屋のドーナツから最新のお店まで、8店舗をご紹介。

「BONTEMPS アメリカ村本店」のデコレーションがかわいいドーナツ 出典:oyasumi73iさん

【7位】今が旬! スイーツのプロが注目する、夏の王様「メロン」のスイーツ10選

今年もメロンのおいしい季節がやってきた!

そこで、お菓子の歴史研究家・猫井登さんに、期間限定から定番まで、魅惑のメロンスイーツに出合えるお店を教えてもらいました。

「キハチ 青山本店」の「KIHACHIのダブルメロンパイ」※キハチ カフェでは14時〜提供 写真:お店から

【6位】〈食べログ3.5以下のうまい店〉希少な近江牛のレバーまで!? コスパ最高、住宅街の穴場焼肉店

6位には、おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう企画が登場。

今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・九品仏の焼肉店を教えてもらいました。

「世田谷焼肉 bon」の「たれユッケ」 写真:ジェイムス・オザワ

【5位】スイーツのプロがおすすめ! 最近流行ってる!?「わらび餅」10選

そして、ここからトップ5に突入!

5位には、スイーツコンシェルジュのはなともさんが紹介してくれた「わらび餅」10選。

最近よく和菓子屋などで見かける「わらび餅」。つるんとした食感もあわさり、冷やして食べれば夏にもぴったりのスイーツです!

「京都 茶寮翠泉 新宿店」の「出来立て温わらび餅 お濃い抹茶味(お茶付き)」 写真:お店から

【4位】激戦区に要注目店が! カツカレーのおいしいとんかつ屋さん、神保町に現る

4位には、テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”が食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう企画がランクイン。

今回は、カレー激戦区・神保町エリアに誕生したカツカレーのおいしい店「とんかつ 九六喜」を紹介しました。

「とんかつ 九六喜」の「謹製スパイスカツカレー」 写真:カレーおじさん

【3位】スイーツのプロ推薦! ザックザクのパイ生地と濃厚キャラメルガナッシュのミルフィーユにかぶりつきたい!!

いよいよ、トップ3の発表です!



3位には、スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテをご紹介する「僕のスイーツスペシャリテ」。

今、東京で注目を集めているパティスリーの、ザクザク食感にこだわったミルフィーユとは?

一度食べると虜になること間違いなし! クラシカルな模様も美しいミルフィーユに注目です。

「Patisserie Boulangerie Les Alternatives」の「トリオンフ」 写真:ジェイムス・オザワ

【2位】スコーンマニアのおすすめ! 東京で食べられるスコーン9選

2位は……

英国アンティーク研究家として活躍する小関由美さんに、注目のスコーンを教えてもらいました。

アフタヌーンティーやクリームティーでおなじみですが、専門店がオープンしたり、イベントが開催されたり、近年ますます人気のスコーン。今後も盛り上がっていきそうですよ!

「Very Berry Scone」の「あんクロシリーズ」 写真:お店から

【1位】ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(東京編)

そして1位は……

ラーメン王の異名を持つ小林孝充さんが選ぶ、2024年の「今食べたい10店」。

小林さんがエリアごとにピックアップしてくれました!

今回は、第1弾となる東京編。映えあるその店舗と、選んだ理由は?

あなたも「今食べたくなる」、好みのお店がきっと見つかりますよ!

「ジャパニーズ ラーメン 五感」の「特上醤油らぁめん」 出典:カフェモカ男さん

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

