「SORA scentique(ソラセンティーク)」は、完売していたブランドコンセプトを体現した香水「scent 1(セントワン)」の増産を決定し、2024年7月5日(金)に公式ECサイトにて先行予約販売中です。

SORA scentique「scent 1(セントワン)」

先行予約開始日:2024年7月5日(金)

容量 :30ml

香りの持続時間:5〜6時間程度(個人差があります)

製造国 :日本

価格 :7,480円(税込)

<オンラインサイト scent 1詳細ページ>

https://shop.sorascentique.colorless-japan.jp/items/78938668

香りについて

【ブランドコンセプトを体現】

scent 1は、ブランドコンセプトを体現した香水。

いつもは凛と振る舞い大人な自分を見せているけれど、弱い一面もあり感情が溢れる瞬間もある。

そんな等身大の自分を受け入れ、一生懸命生きる女性の姿を表現しています。

毎日違う空模様と自分の感情。

自分の気持ちを無視して周りに合わせることもあるけれど、好きなことは心の奥底にある。

自分自身を優しく包みこみ、時には鼓舞してくれるscent 1は、全体的に優しく爽やかな香りにまとめていますが、そこにセダーウッドをプラスすることで、柔らかい印象の奥にどこか芯を感じる香りに仕上がっています。

【香りの変化が楽しめる、フローラルムスクの香り】

scent 1はブランドを象徴する商品でもあるので、普段あまり香水を着けない方や、香水初心者の方にも手に取っていただきやすい香りにしたいという想いから、日本人が親しみやすいフローラルの香りをベースに作っています。

トップノートにオレンジを加えて第一印象は爽やかに、ミドルノートは優しく包み込むようなフローラル、ラストノートはホワイトムスクの石鹸のような柔らかさを残し、香りの変化をわかりやすく楽しめます。

<調香>

オレンジやガルバナムの生き生きとした清々しい香りからはじまり、徐々に軽やかなフローラルが広がります。

そして、ラストはナチュラルで柔らかいウッドとふんわりとしたムスクが優しい余韻を残します。

時間が経つにつれて変化する香りを楽しめます。

トップノート:オレンジ、ガルバナム、ミュゲ、ジャスミン

ミドルノート:ゼラニウム、ブルガリアンローズ、イリス

ラストノート:セダーウッド、ホワイトムスク

※上記ボトルデザインは一部です。

同社商品は、一つひとつ異なるボトルデザインで展開しています。

【SORA scentiqueの特徴】

(1) 二つとないボトルデザイン

私たちのフレグランスは、二つとして同じボトルデザインは存在しません。

商品が100あれば、100通りのデザインがあります。

お客様一人ひとりの感じ方を大切にし、お客様の色で染まるブランドでありたいという想いを込めています。

(2) 香りへのこだわり

私たちが提供するのは、気分を切り替えたいタイミングで使う「On/Offフレグランス」。

商品を作る基準は、香りを嗅いだ時に深呼吸できるかどうか。

強い香りが苦手な方でも使いやすい、柔軟剤のような優しい香りにミリ単位でこだわり調香しています。

(3) 安心・安全への配慮

香水は肌につけるもの。

安心して香りを楽しめるよう、国内の化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可を取得した工場で、化粧品GMP基準に基づいた品質管理を徹底しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 空をがテーマのフレグランス!SORA scentique「scent 1(セントワン)」 appeared first on Dtimes.