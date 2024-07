あっさりとした梅しそ味も！ファミリーマート「新クリスピーチキン」

ファミリーマートは、2024年6月25日(火)からリニューアルした「クリスピーチキン プレーン」165円(税込178円)と数量限定「クリスピーチキン 梅しそ味」165円(税込178円)を販売中です。

ファミリーマート「新クリスピーチキン」

【商品名】クリスピーチキン プレーン

【価格】165円(税込178円)

【発売日】2024年6月25日(火)

【発売地域】全国

【内容】さっぱりとした鶏むね肉にクリスピーな衣の食感が楽しいフライドチキンです。

従来品から、値段据え置きで大きさが1.2倍(※)となって登場しました。

醤油とニンニクを使ったシンプルな味つけで、衣はさらにカリッと食感に、中の肉はさらにしっとり食感に仕上がっています。

※規格重量での比較となります。

商品によって個体差があります。

【商品名】クリスピーチキン 梅しそ味

【価格】165円(税込178円)

【発売日】2024年6月25日(火)

【発売地域】全国

【内容】さっぱりとした鶏むね肉にクリスピーな衣の食感が楽しいフライドチキンです。

あっさりとした梅しそを使ったシンプルな味つけで、衣はカリッと食感に、中の肉はしっとり食感に仕上がっています。

※数量限定

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8%にて表示しています。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

ファミリーマートは、2024年6月25日(火)からリニューアルした「クリスピーチキン プレーン」165円(税込178円)と数量限定「クリスピーチキン 梅しそ味」165円(税込178円)を販売中です。

(※)また、2024年6月27日(木)よりSNSにて「フライドチキンの主役は衣か肉か?」投票を実施しました。

10,398票の投票の結果を発表します。

※2024年6月25日(火)〜6月26日(水)2日間の実績

■「チキンのファミマ」が世の中に問う、主役はどっち!?究極の対決!「フライドチキンの主役は衣か肉か?」SNS投票を実施!

2022年のクリスマスキャンペーンでは「日本で2番目に人気のチキンのお店!」と打ち出したように、「チキンならファミマ!」としてファミチキ、クリスピーチキン、スパイシーチキンなどさまざまなチキン商品をラインアップしています。

さまざまなチキン商品を発売しているファミリーマートだからこそ世の中に問える究極の対決「フライドチキンの主役は衣か肉か?」投票を、2024年6月27日(木)にSNSで実施しました。

「究極の選択」「どっちも同じくらい好き」「衣も大事だけど肉の方が満足感出る」など、たくさんの意見をいただきましたが、10,398票の投票の結果、52%の得票を得て、僅差で“お肉派”が対決に勝利したことを発表しました。

・SNS投票期間:2024年6月27日(木)〜6月30日(日)

・投票数 :10,398票

■「フライドチキン肉派」におすすめ!お肉のしっとり感や衣のカリッと感にこだわった独自製法

今回リニューアルしたクリスピーチキンは、1.2倍(※)にボリュームアップし、しっかりと食べ応えのあるお肉感が楽しめ、むね肉ですがしっとりとした食感に仕上がっています。

惜しくも負けてしまった「衣派」のみなさんにも注目いただきたいのはクリスピーチキンの衣です。

サクサクしてウェーブ感が出るように、独自の衣付け機械を導入しました。

衣の改良については、約2年前から着手しており、独自の衣の配合にもこだわることで特徴的な見た目と食感に仕上がっています。

衣はカリッと、中のお肉はしっとりにリニューアル!衣も肉も支持される「クリスピーチキン」を楽しめます。

※規格重量での比較となります。

商品によって個体差があります。

■ファミマのアプリ「ファミペイ」限定!次回購入時50円引きのファミペイクーポンがもらえる!

レジカウンター横のホットスナックやお惣菜を購入すると、次回ホットスナックとお惣菜に使える50円引ファミペイクーポンが受け取れるQRコードおよびギフトコードがレシートに印字されます。

・レシート発行期間 :2024年7月2日(火)〜7月15日(月)

・ファミペイクーポン利用期間:2024年7月2日(火)〜7月22日(月)

■おトクに購入いただけるクーポンを配信!

「クリスピーチキン プレーン」、「クリスピーチキン 梅しそ味」をおトクに購入いただける20円引きクーポンを「SmartNews」「LINEクーポン」で配信中です。

・配信期間:2024年6月25日(火)〜7月15日(月)

・使用期間:2024年6月25日(火)〜7月15日(月)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post あっさりとした梅しそ味も!ファミリーマート「新クリスピーチキン」 appeared first on Dtimes.