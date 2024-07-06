²£ÉÍ¡¢GÂçºå¤ËÂçÎÌ4¼ºÅÀ¤Ç16Ç¯¤Ö¤êÅ¥¾Â4Ï¢ÇÔ¡Ä¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè22Àá¡¡²£ÉÍ0¡½4GÂçºå¡Ê2024Ç¯7·î6Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇGÂçºå¤Ë´°ÇÔ¤·¡¢08Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅ¥¾Â¤Î4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤ÏÂçÎÌ4¼ºÅÀ¤ÇÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾4Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¸åÈ¾25Ê¬¡¢Æ±43Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤â¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë»ÄÇ°¡£Áê¼ê¤Î¶¯¤ß¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬Â¿¤¯½Ð¤¿»î¹ç¡£µá¤á¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ãæ¤Ç·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤â¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤ÇÁ´¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤ÏÂ³¤¯¡£²¼¤ò¸þ¤«¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£