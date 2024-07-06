¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÛÄë·ý¥¸¥à¤Î¥Û¡¼¥×¡¦¹â¸«µü²ð¡¡À¤³¦Ä©Àï·Ð¸³¤¢¤ë¥È¥í¥Ï¥Ä¤ËÂçº¹È½Äê¾¡¤Á¡¡KOÆ¨¤¹¤â¼ý³Ï¸ý¤Ë
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°49¡¦9¥¥í·ÀÌó10²óÀï¡¡¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¡ûÈ½Äê¡ü¥¦¥é¥ó¡¦¥È¥í¥Ï¥Ä¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¡¡Ê2024Ç¯7·î6Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé1°Ì¤Î¹â¸«µü²ð¡Ê22¡áÄë·ý¡Ë¤¬À¤³¦Ä©Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¦¥é¥ó¡¦¥È¥í¥Ï¥Ä¡Ê31¡áÃæ¹ñ¡Ë¤ò3¡½0È½Äê¡Ê79¡½73¡ß3¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼7Ï¢¾¡¡Ê5KO¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥É¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¸Ç¤á¤ë¥È¥í¥Ï¥Ä¤ËÂÐ¤·¡¢½é²ó¤«¤é±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¹â¸«¡£¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¶¯ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»Â³¤±¡¢3²ó¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Êº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò2ÅÙÆÍ¤»É¤¹¤Ê¤É¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡7²ó½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ç¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¹â¸«¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼«¿È6ÅÙÌÜ¤ÎKO¾¡Íø¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖKO¤ò°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°ì¸À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀ¤³¦·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë8¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥ë¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¤¤¡×¤È19Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÅÄÃæ¹±À®¡Ê28¡áÈªÃæ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡Ê3²óKOÉé¤±¡ËÆñÅ¨¤È¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¤Ë20ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¥æ¡¼¥¹²¦¼Ô¤Îºä´Ö³ðÌ´¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤Ë¡Ö³ðÌ´¡×¤Î»É¤·¤å¤¦¤òÆþ¤ì¤¿¹â¸«¤Ï¡Ö¡Êºä´Ö¤µ¤ó¤Î¡Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤éÎ»¾µ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÄïÊ¬¤À¤Ã¤¿³ðÌ´¤ÎÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦Æ®¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£