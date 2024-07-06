Ä¹ÌîÂç²ñ¤¬³«Ëë¡¢73¥Á¡¼¥à¤¬Æ²¡¹Æþ¾ì¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¡×
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ä¹ÌîÂç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤¬6Æü¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Î¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¾¾ËÜ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¿áÁÕ³Ú¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¼êÇï»Ò¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¡¢73¥Á¡¼¥à¡Ê84¹»¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬Æ²¡¹¤È¹Ô¿Ê¤·¤¿¡£³«Ëë»î¹ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶´¤ó¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢³«²ñ¼°¤È¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±«Å·¤Î¤¿¤áÅÓÃæ¤Ç¡Ö·ÑÂ³»î¹ç¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¹â²¯æÆ¡Ë
»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¾¾ËÜÈþ¿Ü¡¹¥±µÖ¤Î¼ãÎÓô¥¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÈÏÌÀîºÌÇµ¤µ¤ó¡£1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤«¤é»Ê²ñ¤ËÆ´¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È2¿Í¤ÇÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦=2024Ç¯7·î6Æü¡¢¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¾¾ËÜ
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¤ÏË²Ê¹â¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂç²ñ¹Ô¿Ê¶Ê¤Ê¤É¤òÀ¸±éÁÕ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢À»ÂôÎÊ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤ÎÀèÆ³¤Î¤â¤È¡¢Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¾åÅÄÀ¾¤¬±¦ÍãÂ¦¤«¤éÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£Â³¤¯³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¸µµ¤¤è¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ï¾¾ËÜÈþ¿Ü¡¹¥±µÖ3Ç¯¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¼ãÎÓô¥¤µ¤ó¤ÈÏÌÀîºÌÇµ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¸©¹âÌîÏ¢¤Îµ×ÊÝÂ¼ÃÒ²ñÄ¹¤ÏÀ°Îó¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ë¸Ø¤ê¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹Ä¹ÌîÁí¶É¤Î¾®¼¼¹À¹¬Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¿´¤«¤é»×¤¨¤ë²Æ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°éÀ®¸ùÏ«¾Þ¤ÎÉ½¾´¤Ç¤Ï¡¢½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜÉô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¾®ÎÓÁ±°ì¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ë¡¢µ×ÊÝÂ¼²ñÄ¹¤¬É½¾´¾õ¤È½â¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Î¸å¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÈÓ»³¤È²¼°ËÆáÇÀ¤Ë¤è¤ë³«Ëë»î¹ç¤Ï·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7Æü¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤á¸©Æâ4µå¾ì¤Ç13»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹â²¯æÆ¡Ë