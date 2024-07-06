¡ÖÌîµå¤Ã¤Æ´Å¤¯¤Ê¤¤¡×Ê¡²¬¶þ»Ø¤Î¹¥Åê¼êÍÊ¤¹¤ëÂçÌ¶ÅÄ¡¢3²óÀï¤ÇÇÔÂà
¡¡¡Ê6Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ê¡²¬Âç²ñ3²óÀï¡¡ÂçÌ¶ÅÄ1¡½6Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì¡Ë
ÂçÌ¶ÅÄ¤Î¶Íø·îÅê¼ê=2024Ç¯7·î6Æü¸á¸å2»þ36Ê¬¡¢ÂçÌ¶ÅÄ±äÌ¿¡¢»³ËÜÃ£ÍÎ»£±Æ
¡¡ÂçÃÀ¤ÊÆâ³Ñ¹¶¤á¤È¡¢¹â¤¤À©µåÎÏ¡£
¡¡ÂçÌ¶ÅÄ¤Î¶Íø·î¡Ê¤ê¤Ä¡ËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÂç²ñÃíÌÜ¤Î¹¥Åê¼ê¡£¥Á¡¼¥à¤ò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ËÆ³¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤â2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£²÷¿Ê·â¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¹»¤Î¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤È½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£Åê¤²¹ç¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¤¬¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤¦»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤ÏÀäÂÐ¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ë¡×¡£¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¡¢À©µåÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£º£½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥àÎÏ¤â¸þ¾å¤·¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Âç²ñ¡£5²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤¿½éÀï¤Ï¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏ¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»ý¤ÁÌ£¤Î¥«¡¼¥Ö¤ä¥«¥Ã¥È¤ÎÊÑ²½µå¤¬¶Ê¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¡×¡£5»Í»àµå¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢ÄËÂÇ¤µ¤ì¤¿¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãç´Ö¤ÎÎå¤Þ¤·¤òÎÏ¤Ë¡¢8²ó158µå¤ò´°Åê¡£¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È¤ä¤ê¤¤ì¤¿¡×¡£»î¹ç¸å¡¢¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Ìîµå¤Ã¤Æ´Å¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¡ÊÀ¾²¬¶ëµ£¡Ë