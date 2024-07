6日、日本フットボールリーグ(JFL)第15節の3試合が各地で行われた。首都圏で行われた2試合は雷雨のため中断・中止となっている。(以下、『★』はJ3クラブライセンス取得に向けた申請を発表したクラブ)◇武蔵野 vs 滋賀★雷雨のため中断・中止◇浦安 vs 新宿★雷雨のため中断・中止◇沖縄 0-0 高知★2位と勝ち点「10」差で首位独走の高知ユナイテッドSCが今季初となるドロー。アウェイで沖縄SVと対戦したなか、攻守で精彩を欠き、自陣での不用意なミスからピンチを招く場面も。

ただ、高知は今季加入で守護神に君臨するGK大杉啓の安定感がピカイチ。らしくない戦いとなったが、猛暑の敵地で勝ち点1を得たことをよしとすべきだろう。前半戦を首位ターンだ。◇栃木C★ 3-3 V大分★首位高知を勝ち点「10」差で追う2位・栃木シティと7位・ヴェルスパ大分による「J3クラブライセンス申請組」どうしの対戦。ホームの栃木Cは3連勝を目指したが、ドロー決着だ。悪天候でキックオフ時間がずれ込んだなか、好調の快足FW藤原拓海が開始5分で先制点を決め、すぐに追いつかれるも、藤原のこの日2点目などで前半を3-1リードとする。しかし67分、81分と相次いで失点し、3-3のドロー決着。公式記録上では前半シュート「10」だったが、後半は「0」ということに。高知との勝ち点差を詰めるチャンスを逸した。この結果、3位・FCティアモ枚方は、7日にラインメール青森を撃破すれば、2位再浮上だ。◇V三重★ 2-0 ミネベア4位・ヴィアティン三重は、ホームで最下位・ミネベアミツミFCを順当に下して2連勝。前節勝ち点3のミネベアを相手に一筋縄ではいかない戦いが長引くも、試合終盤にゲームが動く。V三重は86分、GK松本龍典のゴールキックから一気に前進し、途中出場のFW加倉広海が裏抜け。相手GKをかわして懸命にスライディングシュートを流し込んだ。続けて90+2分、敵陣深い位置でミネベアのクリアミスを追いかけ、相手GKの目前で追いついた加倉。スプリントした勢いそのままにヘディング弾を流し込み、勝負を決めた。V三重がミネベアに2-0と勝利。2位栃木Cと勝ち点「27」で並び、暫定3位に浮上だ。◆第15節7月6日(土)沖縄SV 0-0 高知ユナイテッドSC★栃木シティ★ 3-3 ヴェルスパ大分★ヴィアティン三重★ 2-0 ミネベアミツミFC横河武蔵野FC vs[中止] レイラック滋賀★ブリオベッカ浦安 vs[中止] クリアソン新宿★7月7日(日)[15:00]ラインメール青森★ vs FCティアモ枚方FCマルヤス岡崎 vs ソニー仙台FCアトレチコ鈴鹿 vs Honda FC◆順位表(暫定)1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点37 | +182位 栃木シティ | 勝ち点27 | +83位 ヴィアティン三重 | 勝ち点27 | +74位 FCティアモ枚方 | 勝ち点25 | +35位 Honda FC | 勝ち点22 | +56位 レイラック滋賀 | 勝ち点21 | +77位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点21 | -18位 沖縄SV | 勝ち点20 | ±09位 ラインメール青森 | 勝ち点19 | +410位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点19 | +211位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点17 | -212位 ソニー仙台FC | 勝ち点15 | -413位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点14 | -314位 横河武蔵野FC | 勝ち点12 | -1215位 クリアソン新宿 | 勝ち点11 | -1516位 ミネベアミツミFC | 勝ち点9 | -17