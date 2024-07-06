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¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/07/06¡Û¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿SAKURA¡ÊËÌÄÞ¤µ¤¯¤é¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRIRYDAY¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ê¥ê¥£¥Ç¥¤¡Ë¤Î3¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
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#RIRYDAY MEMBER...03??— RIRYDAY (@riryday) July 6, 2024
JURI
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I wish my dream come true?
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2024.07.08 20:00?#¥ê¥ê¥£¥Ç¥¤#JURI #RIRYDAY_JURI pic.twitter.com/dmfEkb4CXe
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