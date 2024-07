#RIRYDAY MEMBER...03??



JURI

11.9 age 15



「東京から来ました。15歳です。

メンバーの中では1番経験が無いのですが、人一倍努力して自分の全てをかけます!

I wish my dream come true?

AND Always be yourself?」



2024.07.08